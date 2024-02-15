TÜİK verilerinde o ilimizle ilgili dikkat çeken detay! Nüfusu 131 ülkeyi geride bıraktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in paylaştığı 2023 nüfus verilerinde dikkat çeken bir detay yer aldı. 'En kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler' ve 'İl il Türkiye nüfusu' gibi birçok başlıkta değişikliğin görüldüğü listeye o ilimiz damga vurdu. Nüfusuyla 131 şehri geride bıraktı. İşte TÜİK verilerine göre 131 ülkeyi geride bırakan o şehir...