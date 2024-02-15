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Haberler Yaşam TÜİK verilerinde o ilimizle ilgili dikkat çeken detay! Nüfusu 131 ülkeyi geride bıraktı
Giriş Tarihi: 15.02.2024 09:45 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 09:57

TÜİK verilerinde o ilimizle ilgili dikkat çeken detay! Nüfusu 131 ülkeyi geride bıraktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçtiğimiz günlerde merakla beklenen 2023 nüfus verilerini paylaştı. "En kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler" gibi birçok başlıkta değişikliğin görüldüğü TÜİK verilerinde çarpıcı bir detay yer aldı. O ilimizin nüfusu 131 ülkeyi geride bıraktı. İşte TÜİK verilerinde herkesin dikkatini çeken o şehir...

TÜİK verilerinde o ilimizle ilgili dikkat çeken detay! Nüfusu 131 ülkeyi geride bıraktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in paylaştığı 2023 nüfus verilerinde dikkat çeken bir detay yer aldı. 'En kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler' ve 'İl il Türkiye nüfusu' gibi birçok başlıkta değişikliğin görüldüğü listeye o ilimiz damga vurdu. Nüfusuyla 131 şehri geride bıraktı. İşte TÜİK verilerine göre 131 ülkeyi geride bırakan o şehir...

TÜİK verilerinde o ilimizle ilgili dikkat çeken detay! Nüfusu 131 ülkeyi geride bıraktı

TÜRKİYE'NİN 2023 NÜFUSU KAÇ?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2023 Sonuçları"nı açıkladı. Buna göre, 2022 yılı itibarıyla 85 milyon 279 bin 553 olan ülke nüfusu geçen yıl 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu.

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TÜİK verilerinde o ilimizle ilgili dikkat çeken detay! Nüfusu 131 ülkeyi geride bıraktı

İSTANBUL'UN NÜFUSU...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonunun (UNFPA) 2023 yılı verilerinden yaptığı derlemeye göre,

TÜİK verilerinde o ilimizle ilgili dikkat çeken detay! Nüfusu 131 ülkeyi geride bıraktı

İstanbul'un nüfusu, 2023'te bir önceki yıla göre 252 bin 72 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişiye geriledi.

TÜİK verilerinde o ilimizle ilgili dikkat çeken detay! Nüfusu 131 ülkeyi geride bıraktı

İSTANBUL İLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN DETAY

TÜİK'in açıkladığı verilerde dikkat çeken bir detay yer aldı.

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