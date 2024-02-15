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TÜİK verilerinde o ilimizle ilgili dikkat çeken detay! Nüfusu 131 ülkeyi geride bıraktı
Giriş Tarihi: 15.02.2024 09:45
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
09:57
TÜİK verilerinde o ilimizle ilgili dikkat çeken detay! Nüfusu 131 ülkeyi geride bıraktı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçtiğimiz günlerde merakla beklenen 2023 nüfus verilerini paylaştı. "En kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler" gibi birçok başlıkta değişikliğin görüldüğü TÜİK verilerinde çarpıcı bir detay yer aldı. O ilimizin nüfusu 131 ülkeyi geride bıraktı. İşte TÜİK verilerinde herkesin dikkatini çeken o şehir...