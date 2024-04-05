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Tüm bölgeyi istila ettiler! Halk isyanda: "Lütfen bizi kurtarın!"
Giriş Tarihi: 05.04.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
14:00
Tüm bölgeyi istila ettiler! Halk isyanda: "Lütfen bizi kurtarın!"
Sicilya'nın kuzey kıyısında bulunan yedi Eolie Adaları'ndan biri olan Alicudi, en az yerleşime sahip olanlardan biri. Fakat insandan çok bir hayvanın yaşadığı bu adada, büyük bir sorun baş göstermiş durumda: Keçi istilası! Hatta ada insanları o kadar sorun yaşıyor ki yardım istiyorlar. İşte ilginç haberin detayları…