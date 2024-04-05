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Haberler Yaşam Tüm bölgeyi istila ettiler! Halk isyanda: "Lütfen bizi kurtarın!"
Giriş Tarihi: 05.04.2024 13:49 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 14:00

Tüm bölgeyi istila ettiler! Halk isyanda: "Lütfen bizi kurtarın!"

Sicilya'nın kuzey kıyısında bulunan yedi Eolie Adaları'ndan biri olan Alicudi, en az yerleşime sahip olanlardan biri. Fakat insandan çok bir hayvanın yaşadığı bu adada, büyük bir sorun baş göstermiş durumda: Keçi istilası! Hatta ada insanları o kadar sorun yaşıyor ki yardım istiyorlar. İşte ilginç haberin detayları…

Tüm bölgeyi istila ettiler! Halk isyanda: Lütfen bizi kurtarın!

CNN'e göre yaklaşık 100 sakine ve yaklaşık 600 yaban keçisine ev sahipliği yapan ada, giderek genişleyen bir keçi popülasyonu ile karşı karşıya.

Tüm bölgeyi istila ettiler! Halk isyanda: Lütfen bizi kurtarın!

Yerel yetkililer artan keçi popülasyonunu yönetemediği için Belediye Başkanı Riccardo Gullo, resmi talepte bulunan kişilerin 50'ye kadar keçi almasına olanak sağlayacak bir "keçi sahiplenme" programı duyurdu.

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Tüm bölgeyi istila ettiler! Halk isyanda: Lütfen bizi kurtarın!

İhtiyacınız olan tek şey onları götürecek bir tekne. Bu ilginç anlaşma, aslında çevredeki birçok hayvan yetiştiriciliği ile uğraşan kişi için oldukça iyi bir yatırım olarak görülüyor.

Tüm bölgeyi istila ettiler! Halk isyanda: Lütfen bizi kurtarın!

Yaban keçileri, yaklaşık 20 yıl önce bir çiftçi tarafından adaya getirilmiş ve onları serbest bırakmış, o günden bu yana endişe verici bir hızla çoğalarak kasabayı ele geçirmiş durumdalar.

Tüm bölgeyi istila ettiler! Halk isyanda: Lütfen bizi kurtarın!

Keçi sürüleri o zamandan beri yerleşim alanlarına saldırıyor, evleri istila ediyor, yerel bitki örtüsünü silip süpürüyor ve hatta taş duvarları yıkıyorlar.

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