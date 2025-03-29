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Haberler Yaşam Tunceli bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Tunceli’de bayram namazının saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 11:50 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 11:50

Tunceli bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Tunceli’de bayram namazının saat kaçta kılınacak?

Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte milyonlarca Müslüman, Ramazan Bayramı namazı için camilere akın ediyor. Bu mübarek güne ibadetle başlamak isteyen vatandaşlar, Tunceli'de bayram namazının saat kaçta kılınacak sorusuna yanıt arıyor. Diyanet İşleri 30 Mart 2025 tarihinde kılınacak bayram namazı için il il saatleri belirledi. İşte, Tunceli bayram namazı saati!

Tunceli bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Tunceli’de bayram namazının saat kaçta kılınacak?

Ramazan Bayramı sabahında, camilerde iki rekat bayram namazı kılınarak mübarek gün dualarla karşılanacak. Ramazan ayını tamamlamanın huzurunu yaşayan Müslümanlar, sabahın erken saatlerinde cemaatle bir araya gelecek. Bayram namazını eda etmek isteyenler ise Tunceli'de bayram namazının saat kaçta kılınacak sorusunu araştırıyor. İşte, 30 Mart 2025 Tunceli bayram namazı saati

Tunceli bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Tunceli’de bayram namazının saat kaçta kılınacak?

TUNCELİ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Ramazan Bayramı il il namaz vakitleri listesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı.
Buna göre;
30 Mart 2025 Pazar günü eda edilecek Tunceli bayram namazı saati 06:40 olarak belirlendi.

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Tunceli bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Tunceli’de bayram namazının saat kaçta kılınacak?

RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI

Ramazan Bayramı, İslam dünyasında oruç ayı Ramazan'ın bitişiyle kutlanan önemli bir bayramdır. Bayramın ilk günü, sabah namazından önce kılınan özel bir ibadet olan Bayram Namazı ile başlar. Bayram namazı, cemaatle kılınan ve genellikle geniş alanlarda, camilerde veya açık alanlarda yapılan iki rekattan oluşur.

Tunceli bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Tunceli’de bayram namazının saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI FARZ MIDIR?

Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir.

Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler'e göre, hutbe hariç, Cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır. Sadece hutbenin hükmü bakımından aralarında fark vardır. Yani cuma namazında hutbe sıhhat şartı olduğu halde, bayram namazında sünnettir. Yine hutbe cuma namazında namaz-dan önce, bayram namazında ise namazdan sonra okunur.

Tunceli bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Tunceli’de bayram namazının saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR?
Bayram namazı iki rekattır ve yılda iki defa kılınır.
Camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.
Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" veya aynı şekilde "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek: