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Tunceli bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Tunceli’de bayram namazının saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
11:50
Tunceli bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Tunceli’de bayram namazının saat kaçta kılınacak?
Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte milyonlarca Müslüman, Ramazan Bayramı namazı için camilere akın ediyor. Bu mübarek güne ibadetle başlamak isteyen vatandaşlar, Tunceli'de bayram namazının saat kaçta kılınacak sorusuna yanıt arıyor. Diyanet İşleri 30 Mart 2025 tarihinde kılınacak bayram namazı için il il saatleri belirledi. İşte, Tunceli bayram namazı saati!