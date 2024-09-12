Giriş Tarihi: 12.09.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
15:04
TÜPRAŞ TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ: TUPRS 2024 temettü ödemeleri ne zaman, ne kadar ödenecek?
Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş Tüpraş Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamayla temettü dağıtımı yapacağını açıkladı. Ödemelerin eylül ayında yapılması beklenirken temettü takvimi araştırılmaya başladı. Elde edilen net kardan yatırımcılara dağıtılması beklenen ödemeler için kesin tarih duyuruldu. Peki, 2024 TUPRS Tüpraş temettü ödemeleri ne zaman yatacak ne kadar ödenecek, kaç TL temettü verecek?