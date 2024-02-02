Türk astronot Alper Gezeravcı için beklenen an geldi: Dünyaya dönüş saati açıklandı!

Axiom Space şirketinin sosyal medya paylaşımında, Türk astronot Alper Gezeravcı ile İspanyol astronot Michael Lopez-Alegria, İtalyan Walter Villadei ve İsveçli Marcus Wandt'ın bulunduğu kapsülün bugün Türkiye saati ile 17.50'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılacağı açıklandı.