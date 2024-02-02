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Türk astronot Alper Gezeravcı için beklenen an geldi: Dünyaya dönüş saati açıklandı!
Giriş Tarihi: 02.02.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
09:00
Türk astronot Alper Gezeravcı için beklenen an geldi: Dünyaya dönüş saati açıklandı!
Türk astronot Alper Gezeravcı, tarihi bir göreve imza attı. 19 Ocak'ta uzaya çıkan Gezeravcı, 14 günlük görev süresi boyunca 13 farklı bilimsel deney yaptı. Dünyadan 400 kilometre uzaklıkta olan Gezeravcı için geri sayım başladı. Axiom Space şirketi, Alper Gezeravcı ve ekip arkadaşlarının dünyaya dönüş saatlerini açıkladı: Uzaya iniş yapacaklar!