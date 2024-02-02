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Haberler Yaşam Türk astronot Alper Gezeravcı için beklenen an geldi: Dünyaya dönüş saati açıklandı!
Giriş Tarihi: 02.02.2024 09:00 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 09:00

Türk astronot Alper Gezeravcı için beklenen an geldi: Dünyaya dönüş saati açıklandı!

Türk astronot Alper Gezeravcı, tarihi bir göreve imza attı. 19 Ocak'ta uzaya çıkan Gezeravcı, 14 günlük görev süresi boyunca 13 farklı bilimsel deney yaptı. Dünyadan 400 kilometre uzaklıkta olan Gezeravcı için geri sayım başladı. Axiom Space şirketi, Alper Gezeravcı ve ekip arkadaşlarının dünyaya dönüş saatlerini açıkladı: Uzaya iniş yapacaklar!

Türk astronot Alper Gezeravcı için beklenen an geldi: Dünyaya dönüş saati açıklandı!

Türkiye, 2024'ün ilk günlerinden itibaren uzay çağını başlattı.

Türk astronot Alper Gezeravcı için beklenen an geldi: Dünyaya dönüş saati açıklandı!

Türk astronot Alper Gezeravcı, 19 Ocak'ta ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılan SpaceX'in Dragon uzay aracıyla uzaya çıktı.

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Türk astronot Alper Gezeravcı için beklenen an geldi: Dünyaya dönüş saati açıklandı!

36 saat süren yolculuğundan ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşan Gezeravcı, dünyadan 400 kilometre uzaklıkta deneylerine başladı.

Türk astronot Alper Gezeravcı için beklenen an geldi: Dünyaya dönüş saati açıklandı!

14 günlük görev süresi boyunca 13 farklı deney gerçekleştiren ve uzayda bilim dünyasına ışık tutacak deneylere İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönüşü için geri sayım başladı.

Türk astronot Alper Gezeravcı için beklenen an geldi: Dünyaya dönüş saati açıklandı!

Axiom Space şirketinin sosyal medya paylaşımında, Türk astronot Alper Gezeravcı ile İspanyol astronot Michael Lopez-Alegria, İtalyan Walter Villadei ve İsveçli Marcus Wandt'ın bulunduğu kapsülün bugün Türkiye saati ile 17.50'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılacağı açıklandı.

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