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Türk astronot Alper Gezeravcı’nın ocağında sevinç ve gurur bir arada: Dört gözle bekliyoruz!
Giriş Tarihi: 09.02.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
09:44
Türk astronot Alper Gezeravcı’nın ocağında sevinç ve gurur bir arada: Dört gözle bekliyoruz!
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, 14 günlük görev süresini tamamladı. Çarşamba günü Dragon kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılmasıyla birlikte Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönüşü için geri sayım başladı. Milli gururumuz Gezeravcı'nın baba ocağı Mersin Silifke'de de heyecan ve gurur bir aradaydı. Gezeravcı'nın amcası Mehmet Gezeravcı, heyecanını şöyle anlattı: Döneceği haberini alınca çok sevindik. Dört gözle bekliyoruz!