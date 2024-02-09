Türk astronot Alper Gezeravcı’nın ocağında sevinç ve gurur bir arada: Dört gözle bekliyoruz!

Gezeravcı'nın amcası Mehmet Gezeravcı, "Amcası olarak ilk döneceği günden beri bekliyoruz. Erteleme konusunda biraz üzüldük. Allah'ın izni ile sonunda dönecek. Döneceği haberini alınca çok sevindik. Bekliyoruz. Allah yolunu açık etsin kazasız belasız gelir inşallah. Çocukken havadan uçak geçerken 'ben bu uçağı bir gün süreceğim' derdi" ifadelerini kullandı.