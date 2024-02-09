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Haberler Yaşam Türk astronot Alper Gezeravcı’nın ocağında sevinç ve gurur bir arada: Dört gözle bekliyoruz!
Giriş Tarihi: 09.02.2024 09:44 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 09:44

Türk astronot Alper Gezeravcı’nın ocağında sevinç ve gurur bir arada: Dört gözle bekliyoruz!

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, 14 günlük görev süresini tamamladı. Çarşamba günü Dragon kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılmasıyla birlikte Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönüşü için geri sayım başladı. Milli gururumuz Gezeravcı'nın baba ocağı Mersin Silifke'de de heyecan ve gurur bir aradaydı. Gezeravcı'nın amcası Mehmet Gezeravcı, heyecanını şöyle anlattı: Döneceği haberini alınca çok sevindik. Dört gözle bekliyoruz!

İHA
Türk astronot Alper Gezeravcı’nın ocağında sevinç ve gurur bir arada: Dört gözle bekliyoruz!

Türkiye, uzay misyonunu tamamladı. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibi, 19 Ocak'ta uzaya çıktı.

Türk astronot Alper Gezeravcı’nın ocağında sevinç ve gurur bir arada: Dört gözle bekliyoruz!

"Uzaya çıkan ilk Türk" olarak tarih yazan Alper Gezeravcı, 14 günlük görev süresini tamamladı. Çarşamba günü Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılan Dragon kapsülünün dünyaya dönüş yolculuğu başladı.

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Türk astronot Alper Gezeravcı’nın ocağında sevinç ve gurur bir arada: Dört gözle bekliyoruz!

Yaklaşık 48 saat sürmesi beklenen yolculuğun ardından kapsülün bugün 16.30'da dünyaya ulaşması beklenirken Alper Gezeravcı'nın Silifke'deki baba ocağında da sevinç ve gurur bir aradaydı.

Türk astronot Alper Gezeravcı’nın ocağında sevinç ve gurur bir arada: Dört gözle bekliyoruz!

"SONUNDA DÖNÜYOR…"

Silifke'nin değişik bölgelerine Alper Gezeravcı'nın büyük posterleri asılırken, akrabaları tarafından heyecanlı bekleyiş başladı.

Türk astronot Alper Gezeravcı’nın ocağında sevinç ve gurur bir arada: Dört gözle bekliyoruz!

Gezeravcı'nın amcası Mehmet Gezeravcı, "Amcası olarak ilk döneceği günden beri bekliyoruz. Erteleme konusunda biraz üzüldük. Allah'ın izni ile sonunda dönecek. Döneceği haberini alınca çok sevindik. Bekliyoruz. Allah yolunu açık etsin kazasız belasız gelir inşallah. Çocukken havadan uçak geçerken 'ben bu uçağı bir gün süreceğim' derdi" ifadelerini kullandı.

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