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Türk boylarının il il dağılımı belli oldu! Siz hangi Türk boyundansınız? Memleketiniz sizi şaşırtabilir...
Giriş Tarihi: 01.02.2025 13:21
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025
13:21
Türk boylarının il il dağılımı belli oldu! Siz hangi Türk boyundansınız? Memleketiniz sizi şaşırtabilir...
Türkiye, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış ve Türk tarihinin en güçlü izlerini taşıyan bir coğrafya olmuştur. Osmanlı'dan Selçuklu'ya, Göktürklerden diğer büyük Türk devletlerine kadar birçok imparatorluğun temelleri bu topraklarda atılmış ve etkileri günümüze kadar ulaşmıştır. Son yapılan araştırmalar, Türk boylarının Türkiye genelinde hangi illerde yoğunlaştığını ortaya koydu. Peki, siz kadim Türk tarihinin hangi boyuna mensupsunuz? İşte, Türk boylarının il il dağılımına dair dikkat çekici detaylar!