Türk boylarının il il dağılımı belli oldu! Siz hangi Türk boyundansınız? Memleketiniz sizi şaşırtabilir...

Anadolu, Türk tarihinin zengin köklerini taşıyan ve pek çok Türk boyunun izlerini barındıran bir bölge olarak tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Yapılan bir araştırma, Türkiye genelindeki Türk boylarının hangi illerde yoğunlaştığını gösterdi ve atalarınızın hangi kökenden geldiğine dair ilginç bilgiler sundu. İşte, Türk boylarının il il dağılımı ve geçmişinize dair önemli ipuçları!