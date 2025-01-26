Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan 100 bin TL değerindeki "Türk Medeni Kanunu'na göre çocuğu olmayan ebeveyni hayatta olan ve vasiyet bırakmamış evli birinin mirası nasıl paylaştırılır?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte, merak edilen sorunun cevabı…