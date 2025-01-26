Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Türk Medeni Kanunu'na göre çocuğu olmayan ebeveyni hayatta olan ve vasiyet bırakmamış evli birinin mirası nasıl paylaştırılır?
Giriş Tarihi: 26.01.2025 22:30 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 22:35

Türk Medeni Kanunu'na göre çocuğu olmayan ebeveyni hayatta olan ve vasiyet bırakmamış evli birinin mirası nasıl paylaştırılır?

Kim Milyoner Olmak ister yarışması 26 Ocak 2025 Pazar akşamı Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana geliyor. Sevilen yarışmanın ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya "Türk Medeni Kanunu'na göre çocuğu olmayan ebeveyni hayatta olan ve vasiyet bırakmamış evli birinin mirası nasıl paylaştırılır?" sorusu soruldu. İşte, 100 Bin TL değerindeki sorunun yanıtı...

Türk Medeni Kanunu’na göre çocuğu olmayan ebeveyni hayatta olan ve vasiyet bırakmamış evli birinin mirası nasıl paylaştırılır?

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan 100 bin TL değerindeki "Türk Medeni Kanunu'na göre çocuğu olmayan ebeveyni hayatta olan ve vasiyet bırakmamış evli birinin mirası nasıl paylaştırılır?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte, merak edilen sorunun cevabı…

Türk Medeni Kanunu’na göre çocuğu olmayan ebeveyni hayatta olan ve vasiyet bırakmamış evli birinin mirası nasıl paylaştırılır?

Türk Medeni Kanunu'na göre çocuğu olmayan ebeveyni hayatta olan ve vasiyet bırakmamış evli birinin mirası nasıl paylaştırılır?

A: Tamamı eşine kalır

B: Yarısı eşine yarısı ebeveynine kalır

C: Üçte ikisi eşini üçte biri ebeveynine kalır

D: Tamamı ebeveynine kalır

İşte, yanıtı;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türk Medeni Kanunu’na göre çocuğu olmayan ebeveyni hayatta olan ve vasiyet bırakmamış evli birinin mirası nasıl paylaştırılır?

Cevap B şıkkı "Yarısı eşine yarısı ebeveynine kalır."

Türk Medeni Kanunu’na göre çocuğu olmayan ebeveyni hayatta olan ve vasiyet bırakmamış evli birinin mirası nasıl paylaştırılır?
SON DAKİKA