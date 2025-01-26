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Türk Medeni Kanunu'na göre çocuğu olmayan ebeveyni hayatta olan ve vasiyet bırakmamış evli birinin mirası nasıl paylaştırılır?
Giriş Tarihi: 26.01.2025 22:30
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025
22:35
Türk Medeni Kanunu'na göre çocuğu olmayan ebeveyni hayatta olan ve vasiyet bırakmamış evli birinin mirası nasıl paylaştırılır?
Kim Milyoner Olmak ister yarışması 26 Ocak 2025 Pazar akşamı Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana geliyor. Sevilen yarışmanın ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya "Türk Medeni Kanunu'na göre çocuğu olmayan ebeveyni hayatta olan ve vasiyet bırakmamış evli birinin mirası nasıl paylaştırılır?" sorusu soruldu. İşte, 100 Bin TL değerindeki sorunun yanıtı...