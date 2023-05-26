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Türkevi saldırganı Recep Akbıyık suç makinesi çıktı! SABAH dikkat çeken detaylara ulaştı
Giriş Tarihi: 26.05.2023 06:50
Güncelleme Tarihi: 26.05.2023
06:52
Türkevi saldırganı Recep Akbıyık suç makinesi çıktı! SABAH dikkat çeken detaylara ulaştı
New York'ta Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun bulunduğu Türkevi'ne levyeli saldırı düzenleyen Recep Akbıyık hakkında yeni bilgilere SABAH ulaştı. Giresun Dereli doğumlu olan Akbıyık'ın suç dolu dünyasının Sarıyer'den Amerika'ya uzandığı ortaya çıktı. Geçmişte annesine şiddet uygulayan ve uyuşturucu bağımlısı olan Recep Akbıyık'ı ailesinin evlatlıktan reddettiği öne sürüldü.