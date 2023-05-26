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Haberler Yaşam Türkevi saldırganı Recep Akbıyık suç makinesi çıktı! SABAH dikkat çeken detaylara ulaştı
Giriş Tarihi: 26.05.2023 06:50 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 06:52

Türkevi saldırganı Recep Akbıyık suç makinesi çıktı! SABAH dikkat çeken detaylara ulaştı

New York'ta Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun bulunduğu Türkevi'ne levyeli saldırı düzenleyen Recep Akbıyık hakkında yeni bilgilere SABAH ulaştı. Giresun Dereli doğumlu olan Akbıyık'ın suç dolu dünyasının Sarıyer'den Amerika'ya uzandığı ortaya çıktı. Geçmişte annesine şiddet uygulayan ve uyuşturucu bağımlısı olan Recep Akbıyık'ı ailesinin evlatlıktan reddettiği öne sürüldü.

Emir SOMER
Türkevi saldırganı Recep Akbıyık suç makinesi çıktı! SABAH dikkat çeken detaylara ulaştı

Giresun Dereli nüfusuna kayıtlı bekar olan 29 yaşındaki Recep Akbıyık'ın ailesi İstanbul Sarıyer'de yaşıyor.

Türkevi saldırganı Recep Akbıyık suç makinesi çıktı! SABAH dikkat çeken detaylara ulaştı

Türkiye'de 'uyuşturucu kullanmak, temin etmek, satışı yapmak, yaralama, kavga, tehdit' gibi suçlardan kaydı bulunan Akbıyık'ın ailesi uyuşturucu tedavisi yaptırmak istemiş. Ancak Recep Akbıyık'ın tedaviden hep kaçtığı öğrenildi.

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Türkevi saldırganı Recep Akbıyık suç makinesi çıktı! SABAH dikkat çeken detaylara ulaştı

Gemi adamı olan fakat çalışmayan Recep Akbıyık ailesinden uzaklaşarak bir süre Antalya'ya gitti. Antalya'da da madde bağımlılığı devam eden Akbıyık, orada da bazı suçlara karıştı.

Türkevi saldırganı Recep Akbıyık suç makinesi çıktı! SABAH dikkat çeken detaylara ulaştı

Akbıyık'ın geçen yıl ekim ayında Meksika'ya gittiği 3 ay önce de kaçak yollarla oradan Amerika'ya geçtiği öğrenildi.

Türkevi saldırganı Recep Akbıyık suç makinesi çıktı! SABAH dikkat çeken detaylara ulaştı

Alkol ve uyuşturucu kullandığı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Akbıyık'ın daha önce annesi Münevver Akbıyık'ı darp ettiği ortaya çıktı.

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