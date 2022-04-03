Türkiye ATT Büşra Durmaz’ı konuşuyor! 3 aylık Nisa Mihriban bebeğin süt annesi oldu: Gönülleri fetheden Büşra Hemşire o anları anlattı...

Büşra Durmaz, terk edilmiş bebeğe Nisa Mihriban adını verdi. Nisa Mihriban ismi verilen bebek, sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürüldü. Bırakıldığında üzerinde hiçbir not olmayan bebek için hemşirelerle bir mektup yazdıklarını söyleyen Durmaz, "Belki büyüdüğünde okur kendinin nasıl bulunduğunu bilmek ister diye ambulansla seyir halindeyken ona bazı şeyler yazdım. Esirgeme kurumuna gittiğimizde aslında teslim etmek istedim. Bunu çok dile getirmek istemiyorum ama ben de çok yıprandım ve bu sebepten veremedim. Mektup bende kaldı. Ziyarete gideceğim inşallah o zaman kabul ederlerse mektubu bırakacağım, ulaştıracağım" diye konuşmuştu.