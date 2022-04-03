Haberler
Yaşam
Türkiye ATT Büşra Durmaz'ı konuşuyor! 3 aylık Nisa Mihriban bebeğin süt annesi oldu: Gönülleri fetheden Büşra Hemşire o anları anlattı...
Giriş Tarihi: 03.04.2022 15:50
Güncelleme Tarihi: 03.04.2022
16:04
Türkiye ATT Büşra Durmaz'ı konuşuyor! 3 aylık Nisa Mihriban bebeğin süt annesi oldu: Gönülleri fetheden Büşra Hemşire o anları anlattı...
ATT Büşra Durmaz, gönülleri fethetti. Genç sağlık çalışanı, terk edilmiş bir bebeği emzirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı görüntüler hem vicdanları sızlattı, hem de yüzleri gülümsetti. Büşra Hemşire, yaşadıklarını A Haber ekranlarında anlattı.