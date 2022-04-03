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Haberler Yaşam Türkiye ATT Büşra Durmaz'ı konuşuyor! 3 aylık Nisa Mihriban bebeğin süt annesi oldu: Gönülleri fetheden Büşra Hemşire o anları anlattı...
Giriş Tarihi: 03.04.2022 15:50 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022 16:04

Türkiye ATT Büşra Durmaz'ı konuşuyor! 3 aylık Nisa Mihriban bebeğin süt annesi oldu: Gönülleri fetheden Büşra Hemşire o anları anlattı...

ATT Büşra Durmaz, gönülleri fethetti. Genç sağlık çalışanı, terk edilmiş bir bebeği emzirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı görüntüler hem vicdanları sızlattı, hem de yüzleri gülümsetti. Büşra Hemşire, yaşadıklarını A Haber ekranlarında anlattı.

Türkiye ATT Büşra Durmaz’ı konuşuyor! 3 aylık Nisa Mihriban bebeğin süt annesi oldu: Gönülleri fetheden Büşra Hemşire o anları anlattı...

Terk edilmiş bebek vakasına giden 14 aylık bebeği olan Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz, kız bebeği ambulansın içinde emzirdi.

Türkiye ATT Büşra Durmaz’ı konuşuyor! 3 aylık Nisa Mihriban bebeğin süt annesi oldu: Gönülleri fetheden Büşra Hemşire o anları anlattı...

TÜRKİYE ATT BÜŞRA VE SÜT KIZINI KONUŞUYOR

Bebeğin süt annesi olan Durmaz, ertesi gün de hastaneye giderek bebekle ilgilenmiş ve kendi bebeğinin elbiselerinden giydirmişti.

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Türkiye ATT Büşra Durmaz’ı konuşuyor! 3 aylık Nisa Mihriban bebeğin süt annesi oldu: Gönülleri fetheden Büşra Hemşire o anları anlattı...

Büşra Durmaz, terk edilmiş bebeğe Nisa Mihriban adını verdi. Nisa Mihriban ismi verilen bebek, sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürüldü. Bırakıldığında üzerinde hiçbir not olmayan bebek için hemşirelerle bir mektup yazdıklarını söyleyen Durmaz, "Belki büyüdüğünde okur kendinin nasıl bulunduğunu bilmek ister diye ambulansla seyir halindeyken ona bazı şeyler yazdım. Esirgeme kurumuna gittiğimizde aslında teslim etmek istedim. Bunu çok dile getirmek istemiyorum ama ben de çok yıprandım ve bu sebepten veremedim. Mektup bende kaldı. Ziyarete gideceğim inşallah o zaman kabul ederlerse mektubu bırakacağım, ulaştıracağım" diye konuşmuştu.

Türkiye ATT Büşra Durmaz’ı konuşuyor! 3 aylık Nisa Mihriban bebeğin süt annesi oldu: Gönülleri fetheden Büşra Hemşire o anları anlattı...

'EŞİMLE BEBEĞİ GÖRMEYE GİTTİK'

Terk edilmiş Nisa Mihriban bebeğe süt annelik yapan Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz, olay günü yaşananları şu sözlerle anlatmıştı: "Olay yerine gittiğimizde asayiş ekipleri olay yerindeydi. Bebeği ekip otosundan aldık. Muayene yaptığımız esnada sürekli ağlıyordu ve emme isteğinde bulunuyordu. Ağzıyla, başını sağa sola çevirip dilini çıkartıyordu. Sonra ben de bu isteğine karşılıksız kalamadım. Emzirmek istedim. Aldım, emzirdim. Hastaneye geldik ve biraz da hastanenin önünde emzirmeye devam ettim. Yirmi dakika boyunca emzirdim. Bebeği hastaneye teslim ettik. Mesaim bittikten sonra eşimle tekrar hastaneye bebeği görmeye gittik. Tekrar gördüm."

Türkiye ATT Büşra Durmaz’ı konuşuyor! 3 aylık Nisa Mihriban bebeğin süt annesi oldu: Gönülleri fetheden Büşra Hemşire o anları anlattı...

ARTIK BİR KIZIM DAHA VAR DEDİM

3 aylık terk edilmiş bebeğin isim annesi de olan Durmaz, "Çocuk bürodan polis memurları geldiler. Olay yerinde ilk bebeği bulan beyefendi nisan ayı geldiği için ismine Nisa konulmasını istemiş. Onlar da süt annesi olduğum için benim de isim koymamı istediler. Kendi kızımın ismi Bade Mihriban olduğu için dedim 'artık bir kızım daha var ikinci ismini koyayım.' Nisa Mihriban olmasını istedim bu yüzden. Benden sonra ona bakan Ayşe hemşireden de soy ismini vermesini rica ettim. Böylelikle ismini koymuş olduk" dedi.

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