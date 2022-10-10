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Türkiye bebek vahşetini konuşuyor! İtiraf etti: Meğer 23 gün boyunca…
Giriş Tarihi: 10.10.2022 10:40
Güncelleme Tarihi: 10.10.2022
10:40
Türkiye bebek vahşetini konuşuyor! İtiraf etti: Meğer 23 gün boyunca…
Türkiye'nin konuştuğu korkunç olay Ordu'da yaşandı. İki günlük kız bebeğini fındık bahçesine gömdüğünü itiraf eden Bilge Çapa'nın (26), mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı. 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanan Çapa, ifadesinde, "12 Eylül'de doğan bebeğimi emzirdiğim sırada uyuyakalmışım. Sabah uyandığımda bebeğin üstünde yattığımı fark ettim. Baktığımda nefes almıyordu ve hareketsiz yatıyordu. O panikle bebeği evimin çatısına sakladım. 6 Ekim'de bebeği çatıdan alarak, evimizin arkasındaki fındık bahçesine gömdüm" ifadelerini kullandı.