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Haberler Yaşam Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı! İşte dünyanın en güçlü orduları listesi: Türk ordusu kaçıncı sırada?
Giriş Tarihi: 09.01.2024 18:38 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 18:38

Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı! İşte dünyanın en güçlü orduları listesi: Türk ordusu kaçıncı sırada?

ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, dünyanın en güçlü orduları listesini yayınladı. Birçok ülkeyi geride bırakan Türkiye, listeye damga vurdu. Peki Türk ordusu kaçıncı sırada? İşte dünyanın en güçlü orduları listesi...

Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı! İşte dünyanın en güçlü orduları listesi: Türk ordusu kaçıncı sırada?

Ülkelerin askeri güç verilerini analiz eden ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, dünyanın en güçlü orduları listesini yayınladı. Türkiye'nin sıralaması listeye damga vurdu. Peki Türk ordusu kaçıncı sırada? İşte dünyanın en güçlü orduları listesi...

Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı! İşte dünyanın en güçlü orduları listesi: Türk ordusu kaçıncı sırada?

100- KAMERUN

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Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı! İşte dünyanın en güçlü orduları listesi: Türk ordusu kaçıncı sırada?

99-MOĞOLİSTAN

Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı! İşte dünyanın en güçlü orduları listesi: Türk ordusu kaçıncı sırada?

98-ZİMBABVE

Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı! İşte dünyanın en güçlü orduları listesi: Türk ordusu kaçıncı sırada?

97-ÇAD

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