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Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı! İşte dünyanın en güçlü orduları listesi: Türk ordusu kaçıncı sırada?
Giriş Tarihi: 09.01.2024 18:38
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
18:38
Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı! İşte dünyanın en güçlü orduları listesi: Türk ordusu kaçıncı sırada?
ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, dünyanın en güçlü orduları listesini yayınladı. Birçok ülkeyi geride bırakan Türkiye, listeye damga vurdu. Peki Türk ordusu kaçıncı sırada? İşte dünyanın en güçlü orduları listesi...