Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı! İşte dünyanın en güçlü orduları listesi: Türk ordusu kaçıncı sırada?

Ülkelerin askeri güç verilerini analiz eden ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, dünyanın en güçlü orduları listesini yayınladı. Türkiye'nin sıralaması listeye damga vurdu. Peki Türk ordusu kaçıncı sırada? İşte dünyanın en güçlü orduları listesi...