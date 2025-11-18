Haberler
Türkiye - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede? Basketbol Dünya Kupası Elemeleri
Giriş Tarihi: 18.11.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 16:12
A Erkek Milli Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'ne Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde iddialı bir kadroyla hazırlanıyor. Milli Takımımız, C Grubu'ndaki ilk maçında Bosna Hersek'i kendi evinde ağırlayacak. Milli heyecanın doruk noktasına ulaşacağı bu kritik karşılaşmanın tarihi, saati ve oynanacağı salon belli oldu. Peki; Türkiye - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?