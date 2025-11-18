Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Türkiye - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede? Basketbol Dünya Kupası Elemeleri
Giriş Tarihi: 18.11.2025 16:07 Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 16:12

Türkiye - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede? Basketbol Dünya Kupası Elemeleri

A Erkek Milli Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'ne Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde iddialı bir kadroyla hazırlanıyor. Milli Takımımız, C Grubu'ndaki ilk maçında Bosna Hersek'i kendi evinde ağırlayacak. Milli heyecanın doruk noktasına ulaşacağı bu kritik karşılaşmanın tarihi, saati ve oynanacağı salon belli oldu. Peki; Türkiye - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?

Türkiye Basketbol Federasyonu, A Erkek Milli Takımı'nın Bosna Hersek ve İsviçre karşılaşmaları için aday kadroyu resmen açıkladı. Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven gibi yıldızların da yer aldığı kadro, 25 Kasım'da Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde çalışmalara başlayacak. Gözler, Milli Takımımızın gruptaki ilk rakibi olan Bosna Hersek ile oynayacağı kritik maça çevrildi.

TÜRKİYE - BOSNA HERSEK MAÇI NE ZAMAN?

A Erkek Milli Takımımız ile Bosna Hersek arasındaki FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu karşılaşmasının bilgileri:

Bilgi Detay
Organizasyon FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri (C Grubu)
Maç Türkiye - Bosna Hersek
Tarih 27 Kasım 2025 Perşembe
Saat 21.00
TÜRKİYE - BOSNA HERSEK BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşecek Türkiye basketbol maçının yayıncı kanalı da araştırılıyor.

Millilerimiz, bu karşılaşmanın ardından gruptaki ikinci maçını 30 Kasım Pazar günü TSİ 19.00'da deplasmanda İsviçre ile oynayacak.

İŞTE İKİ MAÇIN ADAY KADROSU

Ercan Osmani Anadolu Efes
Erkan Yılmaz Anadolu Efes
Şehmus Hazer Anadolu Efes
Furkan Haltalı Bahçeşehir Koleji
Kenan Sipahi Bahçeşehir Koleji
Berk İbrahim Uğurlu Beşiktaş GAİN
Yiğit Arslan Beşiktaş GAİN
Onuralp Bitim Fenerbahçe Beko
Tarık Biberoviç Fenerbahçe Beko
Muhsin Yaşar Galatasaray MCT Technic
Yiğit Onan Glint Manisa Basket
Furkan Korkmaz Tofaş
Yiğitcan Saybir Tofaş
Sertaç Şanlı Dubai Basketball / BAE
Cedi Osman Panathinaikos / Yunanistan
Ömer Faruk Yurtseven Panathinaikos / Yunanistan
