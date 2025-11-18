Türkiye - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede? Basketbol Dünya Kupası Elemeleri

Türkiye Basketbol Federasyonu, A Erkek Milli Takımı'nın Bosna Hersek ve İsviçre karşılaşmaları için aday kadroyu resmen açıkladı. Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven gibi yıldızların da yer aldığı kadro, 25 Kasım'da Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde çalışmalara başlayacak. Gözler, Milli Takımımızın gruptaki ilk rakibi olan Bosna Hersek ile oynayacağı kritik maça çevrildi.