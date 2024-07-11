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Türkiye bu olayı konuşmuştu: İşte küçük Tunahan’ın son hali!
Giriş Tarihi: 11.07.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
10:03
Türkiye bu olayı konuşmuştu: İşte küçük Tunahan’ın son hali!
Türkiye'nin konuştuğu korkunç olay geçen yıl Ankara'da yaşanmıştı. Tunahan Yılmaz, başıboş sokak köpeklerinin saldırısıyla ağır yaralandı. Bugüne kadar 15 ameliyat olan ve en son deri nakli yapılan küçük yavru kendini eve kapattı. Ailesi herkesten korkup kaçtığını anlattı. Sözleri yürekleri dağladı…