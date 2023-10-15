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Türkiye bu skandalı konuşuyor: Doktor, temizlik işçisi ile medikalciye ameliyat yaptırdı!
Giriş Tarihi: 15.10.2023 16:35
Güncelleme Tarihi: 15.10.2023
16:35
Türkiye bu skandalı konuşuyor: Doktor, temizlik işçisi ile medikalciye ameliyat yaptırdı!
Akıllara durgunluk veren Olay Bilecik'te yaşandı. İddialara göre; Bozüyük Devlet Hastanesi'nde beyin cerrahı olan Opr. Dr. S. Z., ameliyatlara temizlik işçisi ile bir medikal firma çalışanının girmesine izin vererek cerrahi işlemler yaptırdı. Skandal iddia üzerine Bilecik Valiliği açıklama yaptı.