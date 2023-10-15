Türkiye bu skandalı konuşuyor: Doktor, temizlik işçisi ile medikalciye ameliyat yaptırdı!

Bilecik Valiliği, Sağlık Bakanlığı'nın konuyla ilgili incelemesinin devam ettiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Bozüyük Devlet Hastanesi beyin cerrahi ameliyatlarında yetkisiz kişilerce ameliyat yapıldığı haberlerine ilişkin olarak; iddialara dair 1 ay öncesinde, Bilecik Valiliği'nin talimatlarıyla hastane idaresince inceleme ve soruşturma başlatılmış olup cumhuriyet savcılığına başvuru yapılmıştır.