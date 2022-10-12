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Haberler Yaşam Türkiye Dilara Köç’ün esrarengiz ölümünü konuşuyor! Çıplak fotoğraflarla şantaj!
Giriş Tarihi: 12.10.2022 10:04 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022 15:53

Türkiye Dilara Köç’ün esrarengiz ölümünü konuşuyor! Çıplak fotoğraflarla şantaj!

Erzurum'da 20 yaşındaki Dilara Köç'ün, çalıştığı kafeteryanın müdürü ile yaşadığı sorunlar nedeniyle işten ayrıldıktan sonra bir inşaattan atlayarak intihar ettiği olayın yeni detayları ortaya çıktı. Dilara'ya intihara sürüklediği gerekçesiyle tutuklanan, kafeteryanın müdürünün sevgilisi Çağla Fatmanur Eğilmez tarafından mesajla şantaj yapıldığı anlaşıldı. Genç kızın eski sevgilisi Bedirhan Ö.'de bulunan müstehcen görüntüleri ailesine göndermekle tehdit ettiği belirlendi. Tehdit mesajları ve Bedirhan Ö'nün telefondaki müstehcen görüntüler ele geçirildi. Öte yandan 22 suçtan sabıkası olduğu öğrenilen Eğilmez, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FURKAN NEHRİ
Türkiye Dilara Köç’ün esrarengiz ölümünü konuşuyor! Çıplak fotoğraflarla şantaj!

Erzurum'da bir kafede garson olarak çalışan 20 yaşındaki Dilara Köç, işletmede müdürlük yapan Ali Koldan isimli şahsın sevgilisi Çağla Fatmanur Eğilmez ile birlikte oturdukları ana ait resimleri, Koldan'ın eşine göndermekle suçlandı.

Türkiye Dilara Köç’ün esrarengiz ölümünü konuşuyor! Çıplak fotoğraflarla şantaj!

DİLARA KÖÇ'ÜN ÖLÜMÜNDE KORKUNÇ DETAYLAR

Konuyla ilgili suçlamaları reddeden Köç, üzerine atılan iftira nedeniyle patronlarla konuşarak işten ayrıldı. Olayın işletme sahipleri tarafından duyulması üzerine Koldan ve Eğilmez beraberlerinde ki Şeyma ve Köç'ün eski sevgilisi Bedirhan ile birlikte, Dilara ile konuşmaya karar verdi. Dilara'ya işletme sahipleriyle tekrar konuşup olayın düzeltilmesi için baskı yaptı. Talebi kabul etmeyen Dilara bu defa eski sevgilisi Bedirhan Ö.'nün cep telefonunda bulunan müstehcen fotoğraflarla tehdit edildi.

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Türkiye Dilara Köç’ün esrarengiz ölümünü konuşuyor! Çıplak fotoğraflarla şantaj!

İddiaya göre Eğilmez, Dilara'ya "Eğer bu olayı düzelmezsen, açık seçik fotoğraflarını adresine gönderirim" mesajları attı. Dilara'nın iki arkadaşı arasında ise "Ya çağla bu gece bunu öldürtür babasına, ya da özür diletir" mesajları da ortaya çıktı. Bedirhan Ö.'nün cep telefonunda bulunan müstehcen fotoğraflarla şantaj yapan Ali K.'nın gönül ilişkisi olduğu iddia edilen Çağla Fatmanur Eğilmez, Dilara'ya tehdit mesajları göndermeye devam etti. O esnada arkadaşlarının evinde bulunan Köç, telefonunu ve montunu bıraktı ve ağlaya ağlaya evden çıktı. Minibüsle Palandöken ilçesinde bir inşaata giden Köç, kendini boşluğa bırakarak hayatına son verdi.

Türkiye Dilara Köç’ün esrarengiz ölümünü konuşuyor! Çıplak fotoğraflarla şantaj!

22 SABIKASI VAR

Olay sonrası Erzurum Cumhuriyet Savcılığı ve Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri düğmeye bastı. Olayla ilgisi olduğu düşünülen Bedirhan Ö. Ali K. Şeymanu C. Ve Çağla Fatmanur Eğilmez gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslarda Eğilemez dışındaki diğer 3 isim adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 23 yaşındaki Eğilmez'in Köç'e tehdit mesajları attığı ortaya çıktı. 'Şantajla intihara sürükleme' suçlaması ile tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet ekipleri, cep telefonunda müstehcen fotoğrafları tespit edilen Bedirhan Ö.'nün telefonuna da el koyarak incelemeye gönderdi. Öte yandan tutuklanan Çağla Fatmanur Eğilmez'in tehdit, yaralama, şantaj, hakaret gibi 22 ayrı suçtan kaydının olduğu öğrenildi.

Türkiye Dilara Köç’ün esrarengiz ölümünü konuşuyor! Çıplak fotoğraflarla şantaj!

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Alınan ifadelerde ise Ali Koldan, Dilara'nın daha önce intihar etmek için ilaç içtiğini iddia ederek Çağla Fatmanur Eğilmez'in Dilara'yı tehdit etmediğini söyledi. Eğilmez ise verdiği ifadede suçlamaları kabul etmeyerek arkadaşlarının ifadelerinde kendisine iftira attıklarını söyledi. Dilara'yı kendisinin 'Eğer bu işi çözmezsen ailene durumu bildirip onlarla çözmemiz gerekecek' dediğini ve genç kızın eski sevgilisinden dolayı psikolojik sorunlar yaşadığını ve 1 aydır kendini öldürmek istediğini söyledi.

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