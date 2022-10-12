Türkiye Dilara Köç’ün esrarengiz ölümünü konuşuyor! Çıplak fotoğraflarla şantaj!

Erzurum'da 20 yaşındaki Dilara Köç'ün, çalıştığı kafeteryanın müdürü ile yaşadığı sorunlar nedeniyle işten ayrıldıktan sonra bir inşaattan atlayarak intihar ettiği olayın yeni detayları ortaya çıktı. Dilara'ya intihara sürüklediği gerekçesiyle tutuklanan, kafeteryanın müdürünün sevgilisi Çağla Fatmanur Eğilmez tarafından mesajla şantaj yapıldığı anlaşıldı. Genç kızın eski sevgilisi Bedirhan Ö.'de bulunan müstehcen görüntüleri ailesine göndermekle tehdit ettiği belirlendi. Tehdit mesajları ve Bedirhan Ö'nün telefondaki müstehcen görüntüler ele geçirildi. Öte yandan 22 suçtan sabıkası olduğu öğrenilen Eğilmez, tutuklanarak cezaevine gönderildi.