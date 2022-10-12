Türkiye Dilara Köç’ün esrarengiz ölümünü konuşuyor! Çıplak fotoğraflarla şantaj!

İddiaya göre Eğilmez, Dilara'ya "Eğer bu olayı düzelmezsen, açık seçik fotoğraflarını adresine gönderirim" mesajları attı. Dilara'nın iki arkadaşı arasında ise "Ya çağla bu gece bunu öldürtür babasına, ya da özür diletir" mesajları da ortaya çıktı. Bedirhan Ö.'nün cep telefonunda bulunan müstehcen fotoğraflarla şantaj yapan Ali K.'nın gönül ilişkisi olduğu iddia edilen Çağla Fatmanur Eğilmez, Dilara'ya tehdit mesajları göndermeye devam etti. O esnada arkadaşlarının evinde bulunan Köç, telefonunu ve montunu bıraktı ve ağlaya ağlaya evden çıktı. Minibüsle Palandöken ilçesinde bir inşaata giden Köç, kendini boşluğa bırakarak hayatına son verdi.