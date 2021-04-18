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Haberler Yaşam Türkiye günlük korona tablosu ile vaka sayısı son dakika açıklandı! 17 Nisan 2021 Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu?
Giriş Tarihi: 17.04.2021 17:44 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 07:28

Türkiye günlük korona tablosu ile vaka sayısı son dakika açıklandı! 2021 vaka sayısı kaç oldu?

Son dönemde vakalarda gözlemlenen rekor artışla beraber vaka sayısı ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca kişi tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Bu noktada günlük korona tablosu için gözler resmi sitesine çevrildi. Bugün Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu? Soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz günkü tablodan gelen verilere göre son 24 saat içerisinde vaka sayısı 63 bin 82 olarak duyurulmuş ve 289 kişi ise salgın nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Türkiye günlük korona tablosu ile vaka sayısı son dakika açıklandı! 17 Nisan 2021 Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu?

vaka sayısı binlerce kişinin gündemindeki yerini alırken her gün resmi sitesi üzerinden açıklanacak olan koronavirüs tablosu merakla bekleniyor. Ülke çapında 60 bini aşan sayılar tedirginliğe neden olurken uygulanan kısıtlamalarla beraber kısmi kapanmanın vakalardaki etkisi günlük tablodaki rakamlarla belli oluyor. Buna göre; Bugün Türkiye corona virüs vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? Soruları yanıt aramaya başladı. İşte Günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüs vaka sayısı ve son durum…

Türkiye günlük korona tablosu ile vaka sayısı son dakika açıklandı! 17 Nisan 2021 Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu?

17 NİSAN GÜNLÜK KORONA TABLOSU

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Türkiye günlük korona tablosu ile vaka sayısı son dakika açıklandı! 17 Nisan 2021 Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye'de 16 Nisan verilerini paylaştı. Ülkemizde son 24 saatte 320 bin 78 koronavirüs testi yapılırken, vaka sayısı 63 bin 82, hasta sayısı 2 bin 915 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 205 olarak kayıtlara geçti. Bugün 289 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 35 bin 320'ye çıktı. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süresi sona eren 56 bin 510 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 3 milyon 591 bin 550 oldu. Türkiye'de bugüne kadar 43 milyon 148 bin 200 koronavirüs testi yapılırken, toplam vaka sayısı 4 milyon 150 bin 39'a yükseldi.

Türkiye günlük korona tablosu ile vaka sayısı son dakika açıklandı! 17 Nisan 2021 Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu?
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Türkiye günlük korona tablosu ile vaka sayısı son dakika açıklandı! 17 Nisan 2021 Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu?

14 NİSAN VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
VAKA SAYISI: 62 bin 797
HASTA SAYISI: 2 bin 802
VEFAT SAYISI: 279
İYİLEŞEN SAYISI: 55 bin 413

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