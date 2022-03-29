Haberler Yaşam Türkiye İtalya maç sonucu ve özeti! 29 Mart 2022 Türkiye İtalya maçı özeti ve golleri: Milli maç kaç kaç bitti?

Giriş Tarihi: 29.03.2022 23:58 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 23:59

Uluslararası Hazırlık Maçları kapsamında özel bir maç programıyla karşılaşan Türkiye ve İtalya Konya'da kıran kırana bir mücadele verdi. Kuzey Makedonya maçı sonrası elenen İtalya, Portekiz maçı ardından elenen kırmızı beyazlı A milli futbol takımımızla bir araya geldi. Maçın 4. dakikasında Cengiz Ünder'in golüyle hızlı bir başlangıç yapan ay yıldızlıların ardından İtalya takımı atağa geçerek 2-1 duruma getirdikleri maçta büyük bir mücadele verdi. Maç, Serdar Dursun'un golüyle 3-2 tamamlandı. Futbolseverler milli maç özet detaylarını öğrenmek istiyor. "Türkiye İtalya maçı geniş özet - maç özeti" yakın takipte. İşte Türkiye İtalya maçı geniş özet - maç özeti…