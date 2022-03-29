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Haberler Yaşam Türkiye İtalya maç sonucu ve özeti! 29 Mart 2022 Türkiye İtalya maçı özeti ve golleri: Milli maç kaç kaç bitti?
Giriş Tarihi: 29.03.2022 23:58 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 23:59

Türkiye İtalya maç sonucu ve özeti! 29 Mart 2022 Türkiye İtalya maçı özeti ve golleri: Milli maç kaç kaç bitti?

Uluslararası Hazırlık Maçları kapsamında özel bir maç programıyla karşılaşan Türkiye ve İtalya Konya'da kıran kırana bir mücadele verdi. Kuzey Makedonya maçı sonrası elenen İtalya, Portekiz maçı ardından elenen kırmızı beyazlı A milli futbol takımımızla bir araya geldi. Maçın 4. dakikasında Cengiz Ünder'in golüyle hızlı bir başlangıç yapan ay yıldızlıların ardından İtalya takımı atağa geçerek 2-1 duruma getirdikleri maçta büyük bir mücadele verdi. Maç, Serdar Dursun'un golüyle 3-2 tamamlandı. Futbolseverler milli maç özet detaylarını öğrenmek istiyor. "Türkiye İtalya maçı geniş özet - maç özeti" yakın takipte. İşte Türkiye İtalya maçı geniş özet - maç özeti…

Türkiye İtalya maç sonucu ve özeti! 29 Mart 2022 Türkiye İtalya maçı özeti ve golleri: Milli maç kaç kaç bitti?

2022 Dünya Kupası play off turlarında elenen Türkiye ve İtalya kozlarını Konya'da paylaştı. Uluslararası Hazırlık Maçları kapsamında düzenlenen müsabakada A Milli Futbol Takımımız 3-2 skorla mağlubiyet aldı. Maçın henüz ilk beş dakikası içinde golle buluşan kırmızı beyazlılar, heyecan dorukta mücadele verirken İtalya milli takımı atağa geçti. Maçın kalan süresi durumu eşitlemek için yeterli olmadı. Şimdi "Türkiye İtalya maçı geniş özet - maç özeti" gündemde. İşte Türkiye İtalya maç özeti ve goller…

Türkiye İtalya maç sonucu ve özeti! 29 Mart 2022 Türkiye İtalya maçı özeti ve golleri: Milli maç kaç kaç bitti?

TÜRKİYE İTALYA MAÇI GOLLER

4' Cengiz Ünder (1-0)

35' Bryan Cristante (1-1)

39' Giacomo Raspadori (2-1)

69' Giacomo Raspadori (3-1)

83' Serdar Dursun (3-2)

Maç İtalya'nın 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

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Türkiye İtalya maç sonucu ve özeti! 29 Mart 2022 Türkiye İtalya maçı özeti ve golleri: Milli maç kaç kaç bitti?

MAÇTAN DAKİKALAR

9' Oyuncu değişikliği! Türkiye için oyuncu değişikliği. Ozan Kabak çıkan oyuncu, Kaan Ayhan giren oyuncu.

45+1' Türkiye takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Hakan Çalhanoglu.

45+1' Sarı kart! Enea Jorgji elini cebine attı ve sarı kartını İtalya takımının oyuncusu Nicolo Zaniolo için kullandı.

Türkiye İtalya maç sonucu ve özeti! 29 Mart 2022 Türkiye İtalya maçı özeti ve golleri: Milli maç kaç kaç bitti?

46' Oyuncu değişikliği! İtalya takımında oyuncuğu değişikiği. Giren oyuncu Mattia Zaccagni , çıkan oyuncu Nicolo Zaniolo.

62' Oyuncu değişikliği! Türkiye takımında giren oyuncu Salih Özcan, çıkan oyuncu Dorukhan Tokoz.

86' Sarı kart gören oyuncu Mert Müldür

88' Oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu Gianluca Scamacca, oyuna giren oyuncu Andrea Belotti.

Türkiye İtalya maç sonucu ve özeti! 29 Mart 2022 Türkiye İtalya maçı özeti ve golleri: Milli maç kaç kaç bitti?
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