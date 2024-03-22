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Haberler Yaşam Türkiye sapık sucu Metin Şenay’ı konuşuyor: Felç geçirene kadar devam etti!
Giriş Tarihi: 22.03.2024 12:54 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 13:12

Türkiye sapık sucu Metin Şenay’ı konuşuyor: Felç geçirene kadar devam etti!

Türkiye, İstanbul Bağcılar'da yaşanan iğrenç olayla sarsıldı. Metin Şenay isimli sapık sucu, dükkanındaki bir odaya ses yalıtımı yaptırdı. Mahalledeki çocukları bu odaya kapattı. Çocuklara cinsel istismarda bulunan sapık, o anları da kamerayla kayıt altına aldı. İhbar üzerine polis dükkanı bastı. Kayıp çocuk M.Y. yarı baygın haldeyken kurtarıldı. Zifiri karanlık olan odanın duvarlarında kan lekeleri vardı. Duvarlara "Kesinlikle bağırma" gibi yazılı küçük kâğıtlar yapıştırılmıştı. Çok sayıda çocuğa cinsel istismarda bulunan ve bir çocuğun felç kalmasına neden olan sapığın duruşma tarihi de ortaya çıktı. İşte kan donduran olayın tüm detayları

Türkiye sapık sucu Metin Şenay’ı konuşuyor: Felç geçirene kadar devam etti!

Türkiye'nin konuştuğu iğrenç olay 23 Mayıs 2023'te ortaya çıkmıştı. 11 yaşındaki M.Y.'yi sabah annesi okula bıraktı. M.Y., okul çıkışı eve geç kaldı. Ailesi kızlarını aramaya başladı. Gidebileceği yerler kontrol edilen M.Y.'den bir iz bulanamadı. Bunun üzerine aile üyeleri soluğu karakolda aldı. Yapılan çalışmalarda M.Y.'nin okul çıkışı beyaz bir minibüse bindiği, minibüsün ise aileye su satan Metin Şenay'a ait olduğu ortaya çıktı. Polis, Şenay'ın ev ve iş yerine baskın yaptı. İş yerine polisin geldiğini gören Şenay kaçmaya çalışırken yakalandı.

Türkiye sapık sucu Metin Şenay’ı konuşuyor: Felç geçirene kadar devam etti!

EKİPLER ÇOCUK ÇIĞLIĞI DUYDU
Ekipler iş yerinde yaptığı aramada; önünde damacana dizili olan 3 ayrı bölme olduğunu saptadı. Bölmelerin birinden çocuk çığlığı duyan polisler, kapıyı açınca M.Y.'ye ulaştı. Vatandaşlar ise çocuğun sucuda bulunduğu öğrenince Şenay'ı linç etmeye çalıştı. Polis, kepenkleri kapattı. Şüpheliyi linç edilmekten kurtardı.

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Türkiye sapık sucu Metin Şenay’ı konuşuyor: Felç geçirene kadar devam etti!

SES YALITIMI YAPMIŞ!
Çocuğun bulunduğu bölmenin ses yalıtımlı olduğu ve şüphelinin M.Y.'yi korkutmak için duvarlara astığı A4 kağıtlarına sessiz olması gerektiği yoksa kendisini öldüreceğini yazdığı belirtildi. Ayrıca şüphelinin 2009 yılında da başka bir çocuğa karşı cinsel istismar suçuna karıştığı öğrenildi.

Türkiye sapık sucu Metin Şenay’ı konuşuyor: Felç geçirene kadar devam etti!

MAHALLEDE SÖYLENTİ ÇIKMIŞ ŞİKAYET EDEN OLMAMIŞ!
Tutuklanan Metin Şenay'ın sokaktaki çocuklarla çok ilgilendiği ve bedava su dağıttığı çocukları dükkânına aldığı öğrenildi. Bu durumun mahallede çeşitli söylentilere de sebep olduğu belirtildi. Hatta, olayların ortaya çıkmasının ardından bazı mahalleli çocukların çığlık seslerini duyduklarını iddia etti.

Türkiye sapık sucu Metin Şenay’ı konuşuyor: Felç geçirene kadar devam etti!

BALDIZININ ÇOCUKLARI...
Sapık Metin Şenay'ın telefonundan ise yüzlerce video çıktı. Metin Şenay'ın telefonunda videoları bulunan 13 yaşındaki M.Ö. ile 14 yaşındaki E.Ö. ise baldızının çocuklarıydı. İki çocuğa ait videolar 2019 ile 2023 tarihleri arasında kayıt altına alınmıştı. M.Ö. ile E.Ö.'nün ailesinin yaşananlardan haberinin olmadığı belirlendi. İki çocuk pedagog eşliğinde verdikleri ifadelerinde yaşadıklarını anlattı ve şikayetçi oldu. Videolardaki mağdur çocuklardan biri de R.Ş.'ydi… Şimdi 19 yaşında olan R.Ş., 10 yıl boyunca Metin Şenay'ın istismarına maruz kalmış ve ifadesinde felç geçirdiğini söylemişti.

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