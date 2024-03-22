Türkiye sapık sucu Metin Şenay’ı konuşuyor: Felç geçirene kadar devam etti!

BALDIZININ ÇOCUKLARI...

Sapık Metin Şenay'ın telefonundan ise yüzlerce video çıktı. Metin Şenay'ın telefonunda videoları bulunan 13 yaşındaki M.Ö. ile 14 yaşındaki E.Ö. ise baldızının çocuklarıydı. İki çocuğa ait videolar 2019 ile 2023 tarihleri arasında kayıt altına alınmıştı. M.Ö. ile E.Ö.'nün ailesinin yaşananlardan haberinin olmadığı belirlendi. İki çocuk pedagog eşliğinde verdikleri ifadelerinde yaşadıklarını anlattı ve şikayetçi oldu. Videolardaki mağdur çocuklardan biri de R.Ş.'ydi… Şimdi 19 yaşında olan R.Ş., 10 yıl boyunca Metin Şenay'ın istismarına maruz kalmış ve ifadesinde felç geçirdiğini söylemişti.