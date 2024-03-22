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Türkiye sapık sucu Metin Şenay’ı konuşuyor: Felç geçirene kadar devam etti!
Giriş Tarihi: 22.03.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
13:12
Türkiye, İstanbul Bağcılar'da yaşanan iğrenç olayla sarsıldı. Metin Şenay isimli sapık sucu, dükkanındaki bir odaya ses yalıtımı yaptırdı. Mahalledeki çocukları bu odaya kapattı. Çocuklara cinsel istismarda bulunan sapık, o anları da kamerayla kayıt altına aldı. İhbar üzerine polis dükkanı bastı. Kayıp çocuk M.Y. yarı baygın haldeyken kurtarıldı. Zifiri karanlık olan odanın duvarlarında kan lekeleri vardı. Duvarlara "Kesinlikle bağırma" gibi yazılı küçük kâğıtlar yapıştırılmıştı. Çok sayıda çocuğa cinsel istismarda bulunan ve bir çocuğun felç kalmasına neden olan sapığın duruşma tarihi de ortaya çıktı. İşte kan donduran olayın tüm detayları