Kahramanmaraş felaketi sonrası tüm televizyon kanallarında Türkiye Tek Yürek başlığı altında ortay yardım kampanyası yayını yapılacak. Kampanyaya tüm ulusal, bölgesel ve yerel televizyon kanallarının yanı sıra radyo istasyonları da katılım sağlayacak. "Türkiye Tek Yürek deprem yardımı kampanyası IBAN ve SMS bilgisi nedir?" soruları depremzedelere maddi destekte bulunmak isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Türkiye Tek Yürek deprem yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı bağışlar AFAD ve Kızılay'a gidecek.