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Haberler Yaşam Türkiye Tek Yürek deprem yardımı kampanyası IBAN ve SMS bilgisi nedir? Türkiye Tek Yürek ortak yayını ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 14.02.2023 19:09 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 19:13

Türkiye Tek Yürek deprem yardımı kampanyası IBAN ve SMS bilgisi nedir? Türkiye Tek Yürek ortak yayını ne zaman, saat kaçta?

Kahramanmaraş felaketi sonrası tüm televizyon kanallarında Türkiye Tek Yürek başlığı altında ortay yardım kampanyası yayını yapılacak. Kampanyaya tüm ulusal, bölgesel ve yerel televizyon kanallarının yanı sıra radyo istasyonları da katılım sağlayacak. "Türkiye Tek Yürek deprem yardımı kampanyası IBAN ve SMS bilgisi nedir?" soruları depremzedelere maddi destekte bulunmak isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Türkiye Tek Yürek deprem yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı bağışlar AFAD ve Kızılay'a gidecek.

Türkiye Tek Yürek deprem yardımı kampanyası IBAN ve SMS bilgisi nedir? Türkiye Tek Yürek ortak yayını ne zaman, saat kaçta?

Türkiye Tek Yürek deprem yardımı kampanyası adı altında yarın tüm televizyonlar aynı anda ortak yayına girecek ve depremzedelere bağış toplayacak. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için "Türkiye Tek Yürek" olacak. Öte yandan ortak yayınla ilgili olarak yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar "Türkiye Tek Yürek deprem yardımı kampanyası IBAN ve SMS bilgisi nedir?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar.

Türkiye Tek Yürek deprem yardımı kampanyası IBAN ve SMS bilgisi nedir? Türkiye Tek Yürek ortak yayını ne zaman, saat kaçta?

TÜRKİYE TEK YÜREK OLACAK!

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından televizyon kanalları yardım için ortak yayında bir araya geliyor.

Tüm televizyon kanallarını bir araya getiren 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasında ünlü isimler AFAD ve Kızılay'a yardım toplayacak. 15 Şubat Çarşamba (yarın) akşam saat 20.00'de düzenlenecek yardım programı tüm televizyon kanallarından aynı anda ekrana gelecek.

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Türkiye Tek Yürek deprem yardımı kampanyası IBAN ve SMS bilgisi nedir? Türkiye Tek Yürek ortak yayını ne zaman, saat kaçta?

SANAT, İŞ VE SPOR DÜNYASINDAN İSİMLER YER ALACAK

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan depremzedeler için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın tüm kanallarda aynı anda ekranlara gelecek. Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve yardımseverler depremzedelere destek olacak.

Türkiye Tek Yürek deprem yardımı kampanyası IBAN ve SMS bilgisi nedir? Türkiye Tek Yürek ortak yayını ne zaman, saat kaçta?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 15 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilecek ortak yardım yayınına 100'ü akşın televizyon kanalı ile 300 radyonun katılacağını bildirdi.

Türkiye Tek Yürek deprem yardımı kampanyası IBAN ve SMS bilgisi nedir? Türkiye Tek Yürek ortak yayını ne zaman, saat kaçta?

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilin etkilendiği depremlerle ilgili 15 Ocak Çarşamba saat 20.00'de ortak yardım kampanyası yayını gerçekleştirilecek. Söz konusu yardım yayını ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, şu ifadelere yer verdi:
"Bilinçli ve koca yürekli medyamız ülkemizin zorda bulunduğu her dönemde olduğu gibi aziz milletimizi birleştirecek. Çarşamba günü saat 20.00'deki ortak yardım kampanyası yayınına katılacağını bildiren TV sayısı 100'ü aştı, radyo sayısı da 300'e ulaştı. İyi ki varsınız."

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