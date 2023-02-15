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Haberler Yaşam Ortak yayın Türkiye Tek Yürek ne zaman, saat kaçta, sunucusu kim? Türkiye Tek Yürek kampanyası hangi kanallarda?
Giriş Tarihi: 15.02.2023 10:42 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 10:42

Ortak yayın Türkiye Tek Yürek ne zaman, saat kaçta, sunucusu kim? Türkiye Tek Yürek kampanyası hangi kanallarda?

Televizyon Yayıncıları Derneği çatısında sekiz kanal bir araya geliyor. Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremi için yardım gecesi düzenleniyor. Sekiz büyük kanaldan ortak yayınlanacak Türkiye Tek Yürek kampanyası sunucusu da belli oldu. Yapılan bağışların Kızılay ve AFAD'a bağışlanacağı program için araştırmalar başladı. Türkiye Tek Yürek ortak yayın ne zaman, saat kaçta, kimler var soruları yanıt arıyor. Peki, Türkiye Tek Yürek hangi kanallarda ortak yayınlanacak? İşte, deprem bağış gecesi kanalları ve sunucuları…

Ortak yayın Türkiye Tek Yürek ne zaman, saat kaçta, sunucusu kim? Türkiye Tek Yürek kampanyası hangi kanallarda?

Türkiye Tek Yürek ortak yayın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları yanıt arıyor. Ünlü isimler, birçok kanalda yayınlanacak deprem yardım gecesinde bir araya gelecek ve bağış toplayacak. Toplanan yardımlar Kızılay ve AFAD'da toplanarak depremzedeler ve afet bölgesi için harcanacak. Türkiye Tek Yürek hangi kanallarda ortak yayınlanacak merak konusu. İşte, Türkiye Tek Yürek kampanyası sunucuları…

Ortak yayın Türkiye Tek Yürek ne zaman, saat kaçta, sunucusu kim? Türkiye Tek Yürek kampanyası hangi kanallarda?

TVYD'DEN TÜRKİYE TEK YÜREK BAĞIŞ KAPMANYASI!

Televizyon Yayıncıları Derneği TVYD depremzedeler için önemli bir adıma imza attı. İşte, o açıklama:

6 Şubat depremi binlerce insanımızı hayattan kopardı.

Binlerce binayı yıktı.

Ancak içimizdeki birlik beraberlik ve gönül köprüsünü yıkamadı.

Her ölüm haberinde hepimiz öldük.

Her kurtuluş haberinde hep birlikte sevindik.

Ve tam da şimdi 85 milyon tek yürek olma zamanı.

Bu kara günlerde yine birbirimize ilaç olacağız.

Birbirimize daha sıkı sarılacağız, daha fazla kenetleneceğiz.

Yaralarımızı sarabilmek için hep birlikte seferber olacağız.

Toplum olarak kalplerimizin aynı attığı bu günlerde Türkiye'nin medya kuruluşları olarak "Türkiye tek yürek" sloganıyla bir araya geliyoruz.

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Ortak yayın Türkiye Tek Yürek ne zaman, saat kaçta, sunucusu kim? Türkiye Tek Yürek kampanyası hangi kanallarda?

TÜRKİYE TEK YÜREK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TVYD açıklaması: "15 Şubat Çarşamba gecesi saat 20.00'da Televizyon Yayıncıları Derneği olarak yaraları sarmaya katkıda bulunmak için bir yardım gecesi düzenleme kararı aldık."

Ortak yayın Türkiye Tek Yürek ne zaman, saat kaçta, sunucusu kim? Türkiye Tek Yürek kampanyası hangi kanallarda?

TÜRKİYE TEK YÜREK HANGİ KANALLARDA ORTAK YAYINLANACAK?

Çağrımıza yanıt veren ATV, KANAL D, STAR, SHOW, TV8, FOX, TRT ve KANAL 7 televizyonlarının katkısı ve ortaklığıyla düzenlenecek bağış kampanyası programı tüm kanallar tarafından ortak yayınla izleyiciye ulaştırılacaktır.

Ortak yayın Türkiye Tek Yürek ne zaman, saat kaçta, sunucusu kim? Türkiye Tek Yürek kampanyası hangi kanallarda?

Yayınlamak isteyen tüm yerli ve yabancı medya kuruluşlarıyla da frekans paylaşılacaktır.

Gecede yapılan bağışlar Kızılay ve AFAD'ın hesaplarında toplanacaktır.

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