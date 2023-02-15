Haberler Yaşam Ortak yayın Türkiye Tek Yürek ne zaman, saat kaçta, sunucusu kim? Türkiye Tek Yürek kampanyası hangi kanallarda?

Giriş Tarihi: 15.02.2023 10:42 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 10:42

Ortak yayın Türkiye Tek Yürek ne zaman, saat kaçta, sunucusu kim? Türkiye Tek Yürek kampanyası hangi kanallarda?

Televizyon Yayıncıları Derneği çatısında sekiz kanal bir araya geliyor. Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremi için yardım gecesi düzenleniyor. Sekiz büyük kanaldan ortak yayınlanacak Türkiye Tek Yürek kampanyası sunucusu da belli oldu. Yapılan bağışların Kızılay ve AFAD'a bağışlanacağı program için araştırmalar başladı. Türkiye Tek Yürek ortak yayın ne zaman, saat kaçta, kimler var soruları yanıt arıyor. Peki, Türkiye Tek Yürek hangi kanallarda ortak yayınlanacak? İşte, deprem bağış gecesi kanalları ve sunucuları…