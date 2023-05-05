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Giriş Tarihi: 05.05.2023 17:11 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 17:11

Türkiye'de 4 adet bulunan hurma otomobile binlerce euro harcadı: Bir bakan bir daha bakıyor!

Eskişehir'de yaşayan antika meraklısı Günay Uras, çocukluğundan bu yana kurduğu bir hayalini gerçekleştirdi. Türkiye'de yalnızca 4 adet olan, 1950 model aracı hurda halden trafiğe döndürdü. Araç için 20 bin euro harcadı. İşte o araç...

İHA
Türkiye’de 4 adet bulunan hurma otomobile binlerce euro harcadı: Bir bakan bir daha bakıyor!

Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde yaşayan antika düşkünü Günay Uras'ın 1950 model aracı görenlerin dikkatini çekiyor. 73 yaşında olan aracını köyde terk edilmiş halde bulan Uras, tamirat için aylarca uğraştığı sanayide yaklaşık 20 bin Euro harcadı.

Türkiye’de 4 adet bulunan hurma otomobile binlerce euro harcadı: Bir bakan bir daha bakıyor!

Araçla aynı yaşta olduğunu belirten antika meraklısı, çocukluğunda hayallerini süsleyen araca yarım asırdan daha fazla bir süre sonra kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Trafikte neredeyse herkesin aracına ilgiyle baktığını söyleyen Günay Uras, otomobilinin ülke genelinde sadece 4 tane olduğunu belirtti.

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Türkiye’de 4 adet bulunan hurma otomobile binlerce euro harcadı: Bir bakan bir daha bakıyor!

"SİNYALLERİ ÖZELLİKLE ÇOK DİKKAT ÇEKİCİ VE ORİJİNAL"

73 yaşındaki aracıyla karşılaşma ve tamirat sürecini anlatan Günay Uras, "Bu aracın hikâyesi şöyle; bir arkadaşım Amerika'ya gidiyor, Eskişehir'den, 15 sene bu araba arkadaşımın köyünde kalıyor. Ben onu gördüğümde hurda halindeydi, aracı sanayide ustalarımızın da yardımıyla masraf ederek toparladık.

Türkiye’de 4 adet bulunan hurma otomobile binlerce euro harcadı: Bir bakan bir daha bakıyor!

Kendisi 1950 model bir araç, 1939-50 yılları arasında Almanya'da imal edilmiş. Sinyalleri özellikle çok dikkat çekici ve orijinal, gece sinyalleri çok güzel yanıyor, yandan çıkma yerleri var. Eski insanlar tanır bu sinyalleri bilirler yani. Köyde kapalı bir alanda muhafaza edildiği için bütün parçaları orijinal fakat çürümeler vardı. Çürüyen parçaların birçoğunu yurt dışından aldırdım, buradaki sanayideki ustalarımızla birlikte toparladık" dedi.

Türkiye’de 4 adet bulunan hurma otomobile binlerce euro harcadı: Bir bakan bir daha bakıyor!

"TAMİRATINA TOPLAMDA 20 BİN EURO HARCADIM"

Otomobilinden ülke genelinde sadece 4 adet olduğunun altını çizen antika meraklısı Günay Uras, tamiratı için 20 bin Euro harcadığı aracının kendisine verdiği hissi anlattı. Trafikte seyrederken diğer sürücülerin antika otomobiline ilgi duyduğunu belirten Uras şöyle devam etti: "Bu araçtan Türkiye'de sadece 4 tane olduğu söyleniyor, bulunduğu şehirlerin; Ankara, İstanbul, Bolu ve Eskişehir olduğunu duydum. Ben bu aracı çoktan beridir istiyordum zaten antikaları da çok düşkünüm evimde de bir sürü antika var.

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