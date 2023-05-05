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Türkiye'de 4 adet bulunan hurma otomobile binlerce euro harcadı: Bir bakan bir daha bakıyor!
Giriş Tarihi: 05.05.2023 17:11
Güncelleme Tarihi: 05.05.2023
17:11
Türkiye'de 4 adet bulunan hurma otomobile binlerce euro harcadı: Bir bakan bir daha bakıyor!
Eskişehir'de yaşayan antika meraklısı Günay Uras, çocukluğundan bu yana kurduğu bir hayalini gerçekleştirdi. Türkiye'de yalnızca 4 adet olan, 1950 model aracı hurda halden trafiğe döndürdü. Araç için 20 bin euro harcadı. İşte o araç...