Türkiye'de bir ilk! Kediye altından diş yapıldı! "“Hem bir ilki yaşayalım dedik hem de..."

Neslihan Uzun ise, "Onun mutluluğu bizim için her şeyden değerli," diyerek hayvan sevgisini bir kez daha gösterdi.

Çift, tedavi için 5-6 bin TL'lik ham altın maliyeti ödedi. Ancak onlar için asıl önemli olan, kedilerinin sağlığına kavuşması ve konforlu bir hayat sürmesiydi.

