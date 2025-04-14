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Giriş Tarihi: 14.04.2025 10:20 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 10:20

Türkiye'de bir ilk! Kediye altından diş yapıldı! "“Hem bir ilki yaşayalım dedik hem de..."

Zonguldak'ta hayvan sevgisinin sınırlarını zorlayan bir olay yaşandı. British cinsi bir kedinin kırılan dişine, Türkiye'de belki de ilk kez 1,4 gram altından diş yapıldı. Veteriner hekim Ömer Faruk Alkan'ın öncülüğünde gerçekleşen bu nadir uygulama, kedi sahipleri Neslihan ve Özkan Uzun'un sevgisiyle birleşince ortaya mucizevi bir sonuç çıktı. İşte yürekleri ısıtan bu hikayenin detayları!

DHA
Türkiye’de bir ilk! Kediye altından diş yapıldı! Hem bir ilki yaşayalım dedik hem de...

Zonguldak'ta veteriner kliniğinde çalışan Neslihan Uzun'un British cinsi kedisi, talihsiz bir şekilde dişini kırdı. Kedinin yaşadığı acıyı fark eden Neslihan ve eşi Özkan Uzun, hemen harekete geçti.

Türkiye’de bir ilk! Kediye altından diş yapıldı! Hem bir ilki yaşayalım dedik hem de...

Veteriner hekim Ömer Faruk Alkan'a danışan çift, kedilerinin yaşam kalitesini artırmak için alışılmadık bir karar aldı: Kırılan dişe altın kaplama yapılması... Kediye önce detaylı bir kanal tedavisi uygulandı. Ardından, 1,4 gram ham altından özel olarak hazırlanan diş, ameliyatla kedinin ağzına yerleştirildi.

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Türkiye’de bir ilk! Kediye altından diş yapıldı! Hem bir ilki yaşayalım dedik hem de...

İşlem sonrası kedi sağlığına kavuşurken, yemek yeme alışkanlıklarında hiçbir sorun yaşanmadı. Kuru ve yaş mama ile beslenen sevimli dost, altın dişiyle adeta yeniden doğdu.

Türkiye’de bir ilk! Kediye altından diş yapıldı! Hem bir ilki yaşayalım dedik hem de...

"MALİYET DEĞİL, KEDİMİZİN MUTLULUĞU ÖNEMLİ"

Kedinin sahibi Özkan Uzun, duygularını şu sözlerle ifade etti: "Hem bir ilki yaşayalım dedik hem de oğlumuzun daha rahat etmesini istedik. Hocalarımız çok yardımcı oldu. Şimdi yemek yemede hiçbir problemi yok, altın dişine tamamen alıştı."

Türkiye’de bir ilk! Kediye altından diş yapıldı! Hem bir ilki yaşayalım dedik hem de...

Neslihan Uzun ise, "Onun mutluluğu bizim için her şeyden değerli," diyerek hayvan sevgisini bir kez daha gösterdi.
Çift, tedavi için 5-6 bin TL'lik ham altın maliyeti ödedi. Ancak onlar için asıl önemli olan, kedilerinin sağlığına kavuşması ve konforlu bir hayat sürmesiydi.