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Türkiye'de bir ilk! Kediye altından diş yapıldı! "“Hem bir ilki yaşayalım dedik hem de..."
Giriş Tarihi: 14.04.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025
10:20
Türkiye'de bir ilk! Kediye altından diş yapıldı! "“Hem bir ilki yaşayalım dedik hem de..."
Zonguldak'ta hayvan sevgisinin sınırlarını zorlayan bir olay yaşandı. British cinsi bir kedinin kırılan dişine, Türkiye'de belki de ilk kez 1,4 gram altından diş yapıldı. Veteriner hekim Ömer Faruk Alkan'ın öncülüğünde gerçekleşen bu nadir uygulama, kedi sahipleri Neslihan ve Özkan Uzun'un sevgisiyle birleşince ortaya mucizevi bir sonuç çıktı. İşte yürekleri ısıtan bu hikayenin detayları!