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Giriş Tarihi: 06.05.2021 11:59 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 08:53

Türkiye'de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? koronavirüs aşı sayacında son durum ne?

Ülkemizde salgınla mücadelede milyonlarca kişi koronavirüs aşısı olmaya devam ediyor. Şu an BioNTech ve Sinovac aşısı olmaya devam eden vatandaşlar birinci ve ikinci doz şeklinde aşılanıyor. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalar yapan Bakan Koca, Sinovac aşısı için 100, BioNTech aşısı için 90, Sputnik aşısı için ise 50 milyon dozluk anlaşma yapıldığını aktardı. 'nın verilerine göre Türkiye'de iki doz korona virüsü aşısı olan kişi sayısı son verilere göre 10 milyonu geçti. Peki Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs aşısı yapıldı? Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşı sayacında son durum ne?

Türkiye'de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşı sayacında son durum ne?

Salgına karşı korunmak amacıyla koronavirüs aşısı olan kaç kişi merak ediliyor. 'nın internet sitesinde yer alan bilgilere kaç kişinin birinci ve ikinci doz aşısı olduğu bulunuyor. Bakanlığı'n koronavirüs aşı tablosuna göre Türkiye'de aşılanan kişi sayısı belli oldu. Gelen en son verilere göre İstanbul'un ardından en fazla aşı yapılan şehir yaklaşık 1 milyon 960 bin aşı ile Ankara oldu. Bu kapsamda; Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs aşısı yapıldı? Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşı sayacında son durum ne?

Türkiye'de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşı sayacında son durum ne?

TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİYE KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

tarafından Türkiye'de koronavirüs aşısı yapılmaya durmaksızın devam ediliyor. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de iki doz korona virüsü aşısı olan kişi sayısı bu sabah 10 milyonu geçti. Ülke genelinde birinci dozlarla beraber 24 milyon dozdan fazla aşı yapıldı.

Toplam Yapılan Aşı Sayısı

24.402.161

1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı

14.368.514

2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı

10.033.647

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Türkiye'de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşı sayacında son durum ne?

SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS AŞI SAYACINDA SON DURUM NE?

İstanbul'un ardından en fazla aşı yapılan şehir yaklaşık 1 milyon 963 bin aşı ile Ankara oldu

Toplam yapılan aşı sayısında bir milyonu geçen üçüncü şehir ise İzmir oldu. İzmir'de şu ana kadar yaklaşık 975 bin birinci doz, 680 bin ikinci doz olmaz üzere 1 milyon 655 binden fazla aşı yapıldı. Bursa'da 906 bin aşılama oldu.

Türkiye'de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşı sayacında son durum ne?
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Türkiye'de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşı sayacında son durum ne?
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