Türkiye’de yalnızca 4 tane var: Süt banyosuyla deri değiştiriyorlar

Sütte bulunan protein sayesinde yılanların derisinin daha sağlıklı olduğunu ve süt banyosuyla yılanların daha rahat deri değiştirdiğini belirten Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimi Özlem Kartal, şunları söyledi:

"Top piton yani diğer adıyla kraliyet pitonu Güney ve Orta Afrika'da yaşayan bir tür. Afrika'da krallar boyunlarına bu yılanı taktıkları için kraliyet pitonu deniliyor. 2021 yılından sonra son 3 yıl içerisinde yüzde 30 oranda nesli azalan tür Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından koruma altına alındı.