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Türkiye'de yalnızca 4 tane var: Süt banyosuyla deri değiştiriyorlar
Giriş Tarihi: 03.03.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024
11:50
Türkiye'de yalnızca 4 tane var: Süt banyosuyla deri değiştiriyorlar
Nesli tükenme tehlikesi altında olan 4 kraliyet pitonuna her hafta süt banyosu yaptırılıyor. Veteriner Hekim Özlem Kartal, "Biz burada biraz daha rahat deri değiştirsinler diye, rutin su banyolarına bir de süt banyosu ekliyoruz. Sütün içinde bulunan protein, derisini besleyerek daha sağlıklı bir deriye sahip olmalarını sağlıyor" diyor...