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Haberler Yaşam Türkiye'de yalnızca 4 tane var: Süt banyosuyla deri değiştiriyorlar
Giriş Tarihi: 03.03.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 11:50

Türkiye'de yalnızca 4 tane var: Süt banyosuyla deri değiştiriyorlar

Nesli tükenme tehlikesi altında olan 4 kraliyet pitonuna her hafta süt banyosu yaptırılıyor. Veteriner Hekim Özlem Kartal, "Biz burada biraz daha rahat deri değiştirsinler diye, rutin su banyolarına bir de süt banyosu ekliyoruz. Sütün içinde bulunan protein, derisini besleyerek daha sağlıklı bir deriye sahip olmalarını sağlıyor" diyor...

DHA
Türkiye’de yalnızca 4 tane var: Süt banyosuyla deri değiştiriyorlar

Nesli tükenme tehlikesi altında olan 4 'kraliyet pitonu' süt banyosuyla deri değiştiriyor… Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne (EAZA) tam üye olan 206 bin 600 metrekare alanda kurulan ve 137 türde 1000'den fazla hayvana ev sahipliği yapan Bursa Hayvanat Bahçesi'nde, yaşam alanı Afrika olan 4 'kraliyet pitonu' da bulunuyor.

Türkiye’de yalnızca 4 tane var: Süt banyosuyla deri değiştiriyorlar

Görevlileri tarafından bakımları ve beslenmeleri dikkatli bir şekilde yapılan yılanların, deri sağlığı da yakından takip ediliyor. Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tükenme tehlikesi altında bulunan türler arasında gösterdiği kraliyet pitonlarının deri değiştirme sürecini takip eden görevliler, yılanlara haftanın bir günü deri değiştirmelerine yardımcı olmak için süt banyosu yaptırıyor.

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Türkiye’de yalnızca 4 tane var: Süt banyosuyla deri değiştiriyorlar

Sütte bulunan protein sayesinde yılanların derisinin daha sağlıklı olduğunu ve süt banyosuyla yılanların daha rahat deri değiştirdiğini belirten Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimi Özlem Kartal, şunları söyledi:

"Top piton yani diğer adıyla kraliyet pitonu Güney ve Orta Afrika'da yaşayan bir tür. Afrika'da krallar boyunlarına bu yılanı taktıkları için kraliyet pitonu deniliyor. 2021 yılından sonra son 3 yıl içerisinde yüzde 30 oranda nesli azalan tür Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından koruma altına alındı.

Türkiye’de yalnızca 4 tane var: Süt banyosuyla deri değiştiriyorlar

Top piton nesli tükenme tehlikesi olan türler arasında yer alıyor. Maalesef doğal yaşam alanları azalıyor ve pet hayvanı olarak Amerika'ya götürülüyorlar. Bu nedenle neslinin tehlike altına girdiği düşünülüyor. Bizim hayvanat bahçemizde 4 tane top pitonumuz var. Hayvanat bahçelerinde bulunan hayvanların doğal ortamlarında nesilleri tehlikeye girerse gen rezervleri oluyor.

Türkiye’de yalnızca 4 tane var: Süt banyosuyla deri değiştiriyorlar

Hayvanat bahçelerinin olma amaçlarından biri de zaten bu. Bizim de önceliğimiz, nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanları koruma altına almak. Top pitonları doğal yaşamlarında su birikintilerinde, seyrek ağaçlık alanlarda yaşıyorlar ve küçük kemirgenlerle besleniyorlar.

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