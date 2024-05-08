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Türkiye'de yarından itibaren etkili olacak! Aman dikkat: Arabistan ve Afrika'dan geliyor
Giriş Tarihi: 08.05.2024 15:35
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
15:51
Türkiye'de yarından itibaren etkili olacak! Aman dikkat: Arabistan ve Afrika'dan geliyor
Türkiye yarından itibaren çöl tozlarının etkisi altına giriyor. TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, özellikle Arabistan ve Afrika'dan gelecek çöl tozları için "Cuma günü yoğunlaşacak" dedi.