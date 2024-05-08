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Haberler Yaşam Türkiye'de yarından itibaren etkili olacak! Aman dikkat: Arabistan ve Afrika'dan geliyor
Giriş Tarihi: 08.05.2024 15:35 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 15:51

Türkiye'de yarından itibaren etkili olacak! Aman dikkat: Arabistan ve Afrika'dan geliyor

Türkiye yarından itibaren çöl tozlarının etkisi altına giriyor. TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, özellikle Arabistan ve Afrika'dan gelecek çöl tozları için "Cuma günü yoğunlaşacak" dedi.

DHA
Türkiye’de yarından itibaren etkili olacak! Aman dikkat: Arabistan ve Afrika’dan geliyor

TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, yarından itibaren Arabistan ve Kuzey Afrika üzerinden Türkiye'ye toz taşınımı geleceğini açıkladı.

Türkiye’de yarından itibaren etkili olacak! Aman dikkat: Arabistan ve Afrika’dan geliyor

Toz taşınımının özellikle cuma günü etkisini arttıracağını vurgulayan Prof. Dr. Yaşar, "Bize, Batı Anadolu'ya çöl tozları Sahra Çölü'nden gelir. Güneydoğu Anadolu'ya ise Arabistan'dan gelir."

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Türkiye’de yarından itibaren etkili olacak! Aman dikkat: Arabistan ve Afrika’dan geliyor

"Güneydoğu'da başta Çukurova olmak üzere verimli toprakların nedeni de Arabistan'dan gelen toz. Cuma günü Türkiye'yi kaplayacak" dedi.

Türkiye’de yarından itibaren etkili olacak! Aman dikkat: Arabistan ve Afrika’dan geliyor

"YAĞIŞLA BERABER..."

Toz taşınımının havada askıda kalmayacağını çünkü yağmurun da beklendiğini belirten Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Yağışla beraber zemine inecektir. Yağışla beraber toprağa inmesi demek çok daha fazla verimlilik sağlar."

Türkiye’de yarından itibaren etkili olacak! Aman dikkat: Arabistan ve Afrika’dan geliyor

"Çünkü direkt toprağa enjekte olur. Çöl tozu dediğiniz şey zaten doğanın gübresidir. Biz bunlara 'tabakalı silikat' deriz. Bu tabakaların içinde her türlü nütrient vardır. Demirinden magnezyumuna kadar her şey mevcut."

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