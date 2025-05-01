Türkiye’den 4 il o listeye girdi: İstanbul trafikte en fazla zaman kaybedilen şehir oldu!

Yavaş, göreve gelirken 58 kilometrelik yeni metro hattı sözü vermişti. Ancak aradan geçen yıllara rağmen bu vaatler hayata geçirilmedi. Yeni bir metro hattı inşa edilemediği gibi, mevcut ulaşım sistemlerine de kayda değer bir yatırım yapılmadı. Ankaralılar hâlâ yetersiz otobüs seferleri, sürekli arıza yapan EGO araçları ve kalabalık metro hatlarıyla mücadele ediyor.