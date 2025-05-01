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Türkiye'den 4 il o listeye girdi: İstanbul trafikte en fazla zaman kaybedilen şehir oldu!
Giriş Tarihi: 01.05.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025
11:33
Türkiye'den 4 il o listeye girdi: İstanbul trafikte en fazla zaman kaybedilen şehir oldu!
"2024 Küresel Trafik Puan Tablosu" raporu yayımlandı. İstanbul, trafikte kaybedilen süre açısından dünya birincisi olurken, Ankara, Bursa ve İzmir de Asya kıtasında en yoğun trafik yaşayan şehirler arasında yer aldı. Listeye giren şehirlerin tamamının CHP'li belediyeler olması dikkatlerden kaçmadı…