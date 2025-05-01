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Haberler Yaşam Türkiye'den 4 il o listeye girdi: İstanbul trafikte en fazla zaman kaybedilen şehir oldu!
Giriş Tarihi: 01.05.2025 11:33 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 11:33

Türkiye'den 4 il o listeye girdi: İstanbul trafikte en fazla zaman kaybedilen şehir oldu!

"2024 Küresel Trafik Puan Tablosu" raporu yayımlandı. İstanbul, trafikte kaybedilen süre açısından dünya birincisi olurken, Ankara, Bursa ve İzmir de Asya kıtasında en yoğun trafik yaşayan şehirler arasında yer aldı. Listeye giren şehirlerin tamamının CHP'li belediyeler olması dikkatlerden kaçmadı…

TOLGA ÖZLÜ
Türkiye’den 4 il o listeye girdi: İstanbul trafikte en fazla zaman kaybedilen şehir oldu!

Dünyaca ünlü ulaşım analizi şirketi INRIX'in yayımladığı "2024 Küresel Trafik Puan Tablosu" raporu, Türkiye'deki büyükşehirlerde yaşanan ulaşım krizini bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye’den 4 il o listeye girdi: İstanbul trafikte en fazla zaman kaybedilen şehir oldu!

İstanbul, trafikte geçirilen zaman açısından dünya sıralamasında birinci olurken, Ankara, Bursa ve İzmir de Asya kıtasında en yoğun trafik yaşanan şehirler arasında yer aldı. Dikkat çeken ortak nokta ise bu şehirlerin tamamının CHP'li belediyeler tarafından yönetiliyor olması.

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Türkiye’den 4 il o listeye girdi: İstanbul trafikte en fazla zaman kaybedilen şehir oldu!

İSTANBUL TRAFİK ÇİLESİNDE ZİRVEDE

İstanbul, 105 saatlik trafik gecikmesi ile dünya genelinde ilk sırada yer aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin son 5 yılda ulaşım alanında ciddi bir iyileştirme sağlayamaması, mega kenti adeta kilitlenmiş hale getirdi. İBB yönetimi, sık sık projeler duyursa da, sahada gözle görülür bir çözüm hâlâ üretilebilmiş değil.

Türkiye’den 4 il o listeye girdi: İstanbul trafikte en fazla zaman kaybedilen şehir oldu!

BAŞKENT ULAŞIMDA DA ÇOK YAVAŞ

Listenin Asya kıtası sıralamasında 4. sıraya yerleşen Ankara, trafik sıkışıklığı açısından alarm veren şehirler arasında. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ulaşım konusundaki yetersizliği artık yalnızca Ankaralıların değil, uluslararası analizlerin de gündeminde.

Türkiye’den 4 il o listeye girdi: İstanbul trafikte en fazla zaman kaybedilen şehir oldu!

Yavaş, göreve gelirken 58 kilometrelik yeni metro hattı sözü vermişti. Ancak aradan geçen yıllara rağmen bu vaatler hayata geçirilmedi. Yeni bir metro hattı inşa edilemediği gibi, mevcut ulaşım sistemlerine de kayda değer bir yatırım yapılmadı. Ankaralılar hâlâ yetersiz otobüs seferleri, sürekli arıza yapan EGO araçları ve kalabalık metro hatlarıyla mücadele ediyor.