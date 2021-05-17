Türkiye’den yurt dışına koronavirüs harekatı! Gittik aldık geldik…

Proje Müdürü Mahmut Bülent Çakar (Hindistan-Kovid-19): Çalıştığım firmanın Kanpur şehrinde yaptığı metro inşaatının proje müdürüydüm. Covid-19'a yakalandım. İyi hissediyordum ama yasalar gereği hastaneye gitmek zorunda kaldım. Kanpur'da nispeten iyi bir hastaneye girdim ama çok büyük bir organizasyon sıkıntısı vardı. Doktor reçeteyi yazıyor ama içindeki ilaçlar sabah mı yoksa akşam mı verilecek onu çözemiyordu. Bir tablo yaparak kendim takip etmek zorunda kaldım. Mesela tedaviye bir antibiyotikle başladık ertesi gün antibiyotik gelmedi. Ateşimi neredeyse hiç ölçmediler. Odada böcekler vardı. En çok da yemek konusunda zorlandım ve hızlı kilo verip zayıf düştüm. İkinci haftada ikinci atağı yaşadım ve oksijen desteğine ihtiyaç duymaya başladım. Orada birkaç gün daha kalsaydım durumum iyice kötüye gidecekti. Allah'a şükür tam zamanında Türkiye'ye geldim. Exşimin başvurusuyla Türkiye'ye getirildim. Sağlık Bakanlığımıza duacıyım. Sağ olsunlar hemen ilgilendiler. Ambulans uçağa bindiğimde kendimi Türkiye'de gibi hissettim zaten. İnsan kendi ülkesine daha çok güveniyor. Türkiye'ye geldikten sonra Acıbadem Hastanesi'ne yatırıldım ve çok kısa bir süre sonra kendime geldim. Nefes almaya başladım, oksijen desteğinden kurtuldum, düzenli bir tedavi aldım ve düzenli yemek yedim.