Türkiye’den yurt dışına koronavirüs harekatı! Gittik aldık geldik…

"GECE GÜNDÜZ BAŞIMIZDAYDILAR"
Harita etüt şefi Mehmet Mehmet Ali Polat (Kazakistan-Kovid-19): Otoyol yapımında harita etüt şefi olarak çalışmak üzere gittiğim Kazakistan'da Covid teşhisi koyulduktan sonra ambulans uçakla Türkiye'ye getirildim. Çalıştığım firma, hastane bile diyemeyeceğim bir sağlık merkeziyle anlaşmıştı ve orada iki-üç gün tedavi gördüm. Hastalığın tedavisi ve ilacı düzenli sağlanmadı. Bir oksijen tüpü bile bağlamadılar. Konsolosluğumuz aracılığıyla bir ambulans uçak talebinde bulunduk. Uçak hemen geldi ve başka bir arkadaşımızla beraber 20 Nisan'da Ankara Bilkent Şehir Hastanesine geldik. Hastanede imkânlar çok iyiydi, yoğun bir tedavi süreci geçirdim. Sürekli kontroller yapılıyordu, doktorlar ve hemşireler gece gündüz hep başımızdaydı. Ambulans uçağımız da çok güzeldi, çok konforluydu, sağlık ekibi bizimle çok güzel ilgilendi. Uçakta her türlü imkân vardı, onun da özellikle altını çizmek istiyorum.