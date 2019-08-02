Türkiye'nin 10. şehir hastanesi hizmette de '10' numara

Türkiye'nin 10. şehir hastanesi olan ve 16 Temmuz'da hasta kabulüne başlayan Bursa Şehir Hastanesi Güney Marmara'da 6 milyon nüfusa hizmet ediyor. Türkiye'nin 10. şehir hastanesi olan ve 16 Temmuz'da hasta kabulüne başlayan Bursa Şehir Hastanesi, Güney Marmara'da 6 milyon nüfusa hizmet ediyor. Nilüfer ilçesi Doğanköy mevkisinde 745 bin 365 metrekare alanda bulunan ve yapımı 2 yılda tamamlanan, bünyesinde genel, kadın-doğum çocuk, kalp damar, onkoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon (FTR), yüksek güvenlikli adli psikiyatri (YGAP) olmak üzere 6 hastane bulunduran Bursa Şehir Hastanesi, bin 355 yatak kapasitesine sahip.