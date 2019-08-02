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  • Türkiye'nin 10. şehir hastanesi hizmette de '10' numara

Türkiye'nin 10. şehir hastanesi hizmette de '10' numara

Türkiye'nin 10. şehir hastanesi olan ve 16 Temmuz'da hasta kabulüne başlayan Şehir Hastanesi 'da 6 milyon nüfusa hizmet ediyor. Türkiye'nin 10. şehir hastanesi olan ve 16 Temmuz'da hasta kabulüne başlayan Bursa Şehir Hastanesi, Güney Marmara'da 6 milyon nüfusa hizmet ediyor. Nilüfer ilçesi Doğanköy mevkisinde 745 bin 365 metrekare alanda bulunan ve yapımı 2 yılda tamamlanan, bünyesinde genel, kadın-doğum çocuk, kalp damar, onkoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon (FTR), yüksek güvenlikli adli psikiyatri (YGAP) olmak üzere 6 hastane bulunduran Bursa Şehir Hastanesi, bin 355 yatak kapasitesine sahip.

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 02.08.2019 14:32
Türkiye'nin 10. şehir hastanesi hizmette de '10' numara
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Türkiye'nin 10. şehir hastanesi hizmette de '10' numara
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Türkiye'nin 10. şehir hastanesi hizmette de '10' numara
Türkiye'nin 10. şehir hastanesi hizmette de '10' numara
Türkiye'nin 10. şehir hastanesi hizmette de '10' numara
Türkiye'nin 10. şehir hastanesi hizmette de '10' numara
Türkiye'nin 10. şehir hastanesi hizmette de '10' numara
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