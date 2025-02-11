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Haberler Yaşam Türkiye'nin altında keşfedildi! Bilim insanlarından korkutan tespit: Hızla büyüyor, yayılıyor!
Giriş Tarihi: 11.02.2025 09:54 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 09:55

Türkiye'nin altında keşfedildi! Bilim insanlarından korkutan tespit: Hızla büyüyor, yayılıyor!

Alman bilim insanları, Türkiye'nin altında hızla büyüyen devasa bir yarık keşfetti. Göttingen Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı, Türkiye'nin güneydoğusundan başlayıp İran'a kadar uzanan 1500 kilometrelik bir yarığın belirlendiğini kaydetti. Araştırmaya konu olan yarığın eski Tetis Okyanusu'ndan kalan okyanusal levhanın kopması nedeniyle oluştuğu belirtildi.

SABAH
Türkiye’nin altında keşfedildi! Bilim insanlarından korkutan tespit: Hızla büyüyor, yayılıyor!

Bilim insanlarından korkutan bir tespit geldi. Türkiye'nin altında hızla büyüyen devasa bir yarık keşfedildi. Depremlere bile neden olduğu belirtilen yarığın eski Tetis Okyanusu'ndan kalan okyanusal levhanın kopması nedeniyle oluştuğu belirtildi.

Türkiye’nin altında keşfedildi! Bilim insanlarından korkutan tespit: Hızla büyüyor, yayılıyor!

YER KABUĞUNU AŞAĞI ÇEKİYOR

Açıklamaya göre, İran'daki Zagros Dağları'nın altında kalan levha, yer kabuğunu aşağı çekerek büyük bir çöküntü oluşturuyor.

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Türkiye’nin altında keşfedildi! Bilim insanlarından korkutan tespit: Hızla büyüyor, yayılıyor!

Dr. Renas Koshnaw, "Bu levha, bölgeyi aşağı çekmeye devam ediyor. Ancak Türkiye'ye doğru bu hareket sığlaşıyor, bu da okyanusal levhanın koptuğunu ve yarığın yayılmaya devam ettiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin altında keşfedildi! Bilim insanlarından korkutan tespit: Hızla büyüyor, yayılıyor!

Araştırmacılar, Türkiye'nin güneyinde oluşan bu jeolojik hareketlerin bölgeyi ciddi şekilde etkileyebileceğini, Irak ve İran gibi ülkelerin de etki alanında olduğunu belirtiyor.

Türkiye’nin altında keşfedildi! Bilim insanlarından korkutan tespit: Hızla büyüyor, yayılıyor!

Tetis Okyanusu'ndan geriye kalan parçalar, günümüzde Akdeniz, Karadeniz ve Hazar Denizi olarak biliniyor.

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