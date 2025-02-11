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Türkiye'nin altında keşfedildi! Bilim insanlarından korkutan tespit: Hızla büyüyor, yayılıyor!
Giriş Tarihi: 11.02.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
09:55
Türkiye'nin altında keşfedildi! Bilim insanlarından korkutan tespit: Hızla büyüyor, yayılıyor!
Alman bilim insanları, Türkiye'nin altında hızla büyüyen devasa bir yarık keşfetti. Göttingen Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı, Türkiye'nin güneydoğusundan başlayıp İran'a kadar uzanan 1500 kilometrelik bir yarığın belirlendiğini kaydetti. Araştırmaya konu olan yarığın eski Tetis Okyanusu'ndan kalan okyanusal levhanın kopması nedeniyle oluştuğu belirtildi.