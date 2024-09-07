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Giriş Tarihi: 07.09.2024 10:50 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 10:52

TÜRKİYE’NİN DİRİ FAY HATTI HARİTASI 2024: Hangi iller fay hattının üzerinde, deprem riski yüksek il ve şehirler hangileri?

Türkiye, AFAD'ın verilerine göre 7 Eylül 2024te saat sabah saatlerinde 5.0 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 6 km altında gerçekleşti.Yaşanan bu depremin ardından Türkiye'nin diri fay hattı haritası yeniden gündeme geldi. Vatandaşlar ikamet ettikleri bölgelerin olası bir deprem anında etkilenip etkilenmeyeceğini arama motorlarında sorguluyor. Peki, ülkemizin fay hattı haritası güncel hali nasıl, deprem riski en yüksek il ve ilçeler hangileri?

TÜRKİYE’NİN DİRİ FAY HATTI HARİTASI 2024: Hangi iller fay hattının üzerinde, deprem riski yüksek il ve şehirler hangileri?

Ülkemiz jeopolitik konumu itibariyle deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğu için her gün birçok irili ufaklı sarsıntılar yaşanmakta. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde etkileri hissedilen deprem sonrasında vatandaşlar Türkiye fay hattı haritasını yakından incelemek için araştırmalara başladı. AFAD Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve MTA Türkiye'deki aktif fay hatları ve tehlike dereceleri yer alıyor. İşte, 2024 Türkiye diri fay hattı haritası ve deprem riski en yüksek olan şehirler haberin devamında...

TÜRKİYE’NİN DİRİ FAY HATTI HARİTASI 2024: Hangi iller fay hattının üzerinde, deprem riski yüksek il ve şehirler hangileri?

TÜRKİYE'NİN DİRİ FAY HATLARI NELER?

Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF): Türkiye'nin en aktif ve bilinen en eski fay hattıdır. Doğu Karadeniz'den başlayarak, Kuzey Anadolu boyunca batıya doğru ilerler ve Ege Denizi'nde son bulur. Bu fay hattı, tarihte birçok büyük depremlerin yaşanmasına sebep olmuştur.

Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF): Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bu fay hattı, KAFH kadar aktif olmasa da önemli bir sismik aktiviteye sahiptir.

Batı Anadolu Fay Hattı: Ege Denizi ve Batı Anadolu'da yer alan bu fay hattı, özellikle Ege Bölgesi'nde sismik aktiviteye neden olmaktadır.

Çankırı Fay Hattı: İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan bu fay hattı, bölgesel olarak önemli sismik aktivitelere neden olabilir.

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TÜRKİYE’NİN DİRİ FAY HATTI HARİTASI 2024: Hangi iller fay hattının üzerinde, deprem riski yüksek il ve şehirler hangileri?

YENİLENMİŞ DİRİ FAY HATTI HARİTASI MTA İLE YAYINDA!

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından paylaşılan harita üzerinde diri faylar işaretlendi. Yenilenmiş harita üzerinde 485 diri fay belirlendi.

Bu faylar 45 ilde 110 ilçeyi kapsıyor. "Evimin altından fay hattı geçiyor mu" sorusu haritadaki işaretler ile belirleniyor.

İşte, deprem riski taşıyan o iller:

TÜRKİYE’NİN DİRİ FAY HATTI HARİTASI 2024: Hangi iller fay hattının üzerinde, deprem riski yüksek il ve şehirler hangileri?

DİRİ FAY HATTI ÜZERİNDE YER ALAN İLLER

AKSARAY, AYDIN, BALIKESIR, BOLU, BURDUR, BURSA, BINGÖL, DENIZLI, ESKIŞEHIR, ERZINCAN, ERZURUM, HAKKARI, HATAY, İZMIR, KAHRAMANMARAŞ MANISA, MUĞLA, KOCAELI, KONYA, OSMANIYE, SAKARYA ve TOKAT'IN yanı sıra 110 ilçe de diri fay üzerinde.

TÜRKİYE’NİN DİRİ FAY HATTI HARİTASI 2024: Hangi iller fay hattının üzerinde, deprem riski yüksek il ve şehirler hangileri?

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) diri fay hatları haritasını güncelleyerek kamuoyuyla paylaştı. Türkiye diri fay haritası risk altındaki 45 il ve 110 ilçeyi işaret ediyor. Haritada 485 diri fay hattı bulunuyor.

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