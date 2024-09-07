Giriş Tarihi: 07.09.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024
10:52
TÜRKİYE’NİN DİRİ FAY HATTI HARİTASI 2024: Hangi iller fay hattının üzerinde, deprem riski yüksek il ve şehirler hangileri?
Türkiye, AFAD'ın verilerine göre 7 Eylül 2024te saat sabah saatlerinde 5.0 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 6 km altında gerçekleşti.Yaşanan bu depremin ardından Türkiye'nin diri fay hattı haritası yeniden gündeme geldi. Vatandaşlar ikamet ettikleri bölgelerin olası bir deprem anında etkilenip etkilenmeyeceğini arama motorlarında sorguluyor. Peki, ülkemizin fay hattı haritası güncel hali nasıl, deprem riski en yüksek il ve ilçeler hangileri?