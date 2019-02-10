Türkiye'nin reyting rekorları kıran dizisi Sen Anlat Karadeniz dizisinin oyuncularını hep dizi içerisindeki nefes kesen sahnelerde gördük. Sen Anlat Karadeniz'in usta oyuncularının set hallerini sizler için derledik... Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Sinan Tuzcu, Öykü Gürman ve Mehmet Ali Nuroğlu'nun başrollerini paylaştığı Sen Anlat Karadeniz, geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkını anlatıyor. İşte sürükleyici hikayenin setinden çok özel görüntüler...