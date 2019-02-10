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  • Türkiye'nin dizisi 'Sen Anlat Karadeniz' oyuncularının set halleri

'nin dizisi '' oyuncularının set halleri

'nin reyting rekorları kıran dizisi dizisinin oyuncularını hep dizi içerisindeki nefes kesen sahnelerde gördük. Sen Anlat Karadeniz'in usta oyuncularının set hallerini sizler için derledik... Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, , ve Mehmet Ali Nuroğlu'nun başrollerini paylaştığı Sen Anlat Karadeniz, geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkını anlatıyor. İşte sürükleyici hikayenin setinden çok özel görüntüler...

Giriş Tarihi: 10.02.2019 19:17 Güncelleme Tarihi: 10.02.2019 19:20
Türkiye'nin dizisi 'Sen Anlat Karadeniz' oyuncularının set halleri

'' çarşamba günleri takipçileriyle buluşmaya devam ediyor. Dizinin oyuncularını hep dizi içerisindeki nefes kesen sahnelerde gördük.

Türkiye'nin dizisi 'Sen Anlat Karadeniz' oyuncularının set halleri

'in usta oyuncularının set hallerini sizler için derledik...

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Türkiye'nin dizisi 'Sen Anlat Karadeniz' oyuncularının set halleri

Sevilen dizinin oyuncularından , , İrem Helvacıoğlu, Ulaş Tuna Astepe, ve diğer oyuncular sosyal medya hesapların set halleri ile ilgili özel paylaşımlarda bulunuyor. İşte o karelerden bazıları...

Türkiye'nin dizisi 'Sen Anlat Karadeniz' oyuncularının set halleri
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Türkiye'nin dizisi 'Sen Anlat Karadeniz' oyuncularının set halleri
Türkiye'nin dizisi 'Sen Anlat Karadeniz' oyuncularının set halleri
Türkiye'nin dizisi 'Sen Anlat Karadeniz' oyuncularının set halleri
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