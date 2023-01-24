Türkiye'nin en hızlı metrosunun ilk yolcuları konuştu: "Yapanların ellerine sağlık"

BUGÜN 10 TL'YE HAVALİMANINA GİDİYORUM

Serkan Yazıcı: Gaziosmanpaşa'da oturuyorum. Avrupa Konutları'nın oradan aktarma ile Kağıthane'den geldik. İlk olduğu için biraz erken de çıktık. Gayet hızlı, çok da başarılı. Şu an ses sisteminde sıkıntı var galiba. Sesi bu kadar dışarıya vermemesi lazım ama ücretsiz olması güzel. Bugün 10 TL'ye havalimanın gidiyorum. Evden çıkıp taksi ile gitsem 350-400 TL. Bugün 10TL'ye havalimanın gidiyorum. Birçok sistemin yerli olması da çok sevindirici