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Türkiye'nin en hızlı metrosunun ilk yolcuları konuştu: "Yapanların ellerine sağlık"
Giriş Tarihi: 24.01.2023 07:00
Güncelleme Tarihi: 24.01.2023
07:06
Türkiye'nin en hızlı metrosunun ilk yolcuları konuştu: "Yapanların ellerine sağlık"
İGA İstanbul Havalimanı ile şehrin merkezini birbirine bağlayan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu ilk yolcularını ağırlamaya başladı. Dün sabah saat 06.00'da başlayan ve her 20 dakikada bir gerçekleştirilen seferlerle yolcular ve havalimanı çalışanları, metro ile yolculuğun konforunu yaşadı.