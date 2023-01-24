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Haberler Yaşam Türkiye'nin en hızlı metrosunun ilk yolcuları konuştu: "Yapanların ellerine sağlık"
Giriş Tarihi: 24.01.2023 07:00 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 07:06

Türkiye'nin en hızlı metrosunun ilk yolcuları konuştu: "Yapanların ellerine sağlık"

İGA İstanbul Havalimanı ile şehrin merkezini birbirine bağlayan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu ilk yolcularını ağırlamaya başladı. Dün sabah saat 06.00'da başlayan ve her 20 dakikada bir gerçekleştirilen seferlerle yolcular ve havalimanı çalışanları, metro ile yolculuğun konforunu yaşadı.

CEVDET ÖZDEMİR
BARIŞ SAVAŞ
Türkiye’nin en hızlı metrosunun ilk yolcuları konuştu: Yapanların ellerine sağlık

Türkiye'nin en hızlı metrosunun ilk yolcuları bu tür yatırımların yapıldığını görmenin gurur ve memnuniyet verici olduğunu ifade etti. SABAH muhabirleri, Kağıthane'de ve havalimanında yolcularla konuştu, şık tasarımıyla dikkat çeken metro ile deneyimini dinledi.

Türkiye’nin en hızlı metrosunun ilk yolcuları konuştu: Yapanların ellerine sağlık

Adnan Kuzgun: Havalimanına kızımı uğurlamaya geldim. Gelirken Havaist'i kullanmıştım. Dönüşte metroya binmek istedim. Olağanüstü güzel. Böyle bir hizmetin olduğunu görmek memnuniyet verici.

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Türkiye’nin en hızlı metrosunun ilk yolcuları konuştu: Yapanların ellerine sağlık

Zeynel Can Elagöz: Havalimanı açıldığından beri buradayım. Yolculuğumu daha önce otobüsle gerçekleştiriyordum. Bugün ilk kez metroyu kullanıyorum. Mahmutbey'de oturuyorum. Kağıthane'den direkt aktarma yapıp trafiğe girmeden evime rahat rahat ulaşabileceğim. Bir ay ücretsiz olması güzel. Metronun olması, insanlar için büyük bir kolaylık. Taksi ücretleri çok pahalı. Otobüs ise her saatte yok. Otobüs beklemek zorundayız. Metro ile çok rahat ulaşım sağlayabiliyoruz. Yapanların ellerine emeklerine sağlık.

Türkiye’nin en hızlı metrosunun ilk yolcuları konuştu: Yapanların ellerine sağlık

BUGÜN 10 TL'YE HAVALİMANINA GİDİYORUM

Serkan Yazıcı: Gaziosmanpaşa'da oturuyorum. Avrupa Konutları'nın oradan aktarma ile Kağıthane'den geldik. İlk olduğu için biraz erken de çıktık. Gayet hızlı, çok da başarılı. Şu an ses sisteminde sıkıntı var galiba. Sesi bu kadar dışarıya vermemesi lazım ama ücretsiz olması güzel. Bugün 10 TL'ye havalimanın gidiyorum. Evden çıkıp taksi ile gitsem 350-400 TL. Bugün 10TL'ye havalimanın gidiyorum. Birçok sistemin yerli olması da çok sevindirici

Türkiye’nin en hızlı metrosunun ilk yolcuları konuştu: Yapanların ellerine sağlık

BENİM İÇİN ÇOK İYİ OLDU

Hollanda'da fizyoterapist olan Selin Çoban: Kardeşimin bir ameliyatı vardı. Onun için Türkiye'ye gelmiştim. Kağıthane'den bindim. Şu anki deneyimim gayet güzel. Sabah trafiğine kalmadan 25 dakikada gideceğiz inşallah.

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