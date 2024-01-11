Türkiye’nin en mutlu şehri belli oldu! Bu ilde yaşayanlar stres, üzüntü nedir bilmiyor...

SİNOP

Listenin ilk sırasında yerini alan Sinop'un, "mutlu insanlar şehri" olarak anılmasında önemli bir sebep var! %77.66'lık mutluluk oranıyla ilk sıraya yerleşen şehir, hem Karadeniz'in hem de Türkiye'nin en mutlu ili oluyor. 216.460 nüfusu olan Sinop, büyük oranda mutlu insanların yaşadığı bir şehir.