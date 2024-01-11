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Türkiye'nin en mutlu şehri belli oldu! Bu ilde yaşayanlar stres, üzüntü nedir bilmiyor...
Giriş Tarihi: 11.01.2024 08:42
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
08:46
Türkiye'nin en mutlu şehri belli oldu! Bu ilde yaşayanlar stres, üzüntü nedir bilmiyor...
TÜİK, yaptığı araştırmalar sonucunda birçok veriyi bir araya getirdiğinde Türkiye'nin en mutlu illerini listeledi. Birçok bölgeden kendine yer bulan "mutlu şehirler" listesi şaşırtıyor. İşte İç Anadolu'dan Karadeniz'e, mutluluğu bulan iller sıralaması...