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Haberler Yaşam Türkiye'nin en mutlu şehri belli oldu! Bu ilde yaşayanlar stres, üzüntü nedir bilmiyor...
Giriş Tarihi: 11.01.2024 08:42 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 08:46

Türkiye'nin en mutlu şehri belli oldu! Bu ilde yaşayanlar stres, üzüntü nedir bilmiyor...

TÜİK, yaptığı araştırmalar sonucunda birçok veriyi bir araya getirdiğinde Türkiye'nin en mutlu illerini listeledi. Birçok bölgeden kendine yer bulan "mutlu şehirler" listesi şaşırtıyor. İşte İç Anadolu'dan Karadeniz'e, mutluluğu bulan iller sıralaması...

Türkiye’nin en mutlu şehri belli oldu! Bu ilde yaşayanlar stres, üzüntü nedir bilmiyor...

Son yayınlanan verilerin oranına bakıldığında, Türkiye'nin en mutlu şehirleri sıralaması birçok kişiyi şaşırttı. İşte TÜİK'İN verilerine göre mutluluk düzeyi en yüksek olan 10 il..

Türkiye’nin en mutlu şehri belli oldu! Bu ilde yaşayanlar stres, üzüntü nedir bilmiyor...

SİNOP

Listenin ilk sırasında yerini alan Sinop'un, "mutlu insanlar şehri" olarak anılmasında önemli bir sebep var! %77.66'lık mutluluk oranıyla ilk sıraya yerleşen şehir, hem Karadeniz'in hem de Türkiye'nin en mutlu ili oluyor. 216.460 nüfusu olan Sinop, büyük oranda mutlu insanların yaşadığı bir şehir.

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Türkiye’nin en mutlu şehri belli oldu! Bu ilde yaşayanlar stres, üzüntü nedir bilmiyor...

AFYONKARAHİSAR

736.912 kişilik nüfusuyla listenin ikinci sırasında yerini alan şehir, %76.43 oranla mutlu olduğunu bildirdi.

Türkiye’nin en mutlu şehri belli oldu! Bu ilde yaşayanlar stres, üzüntü nedir bilmiyor...

BAYBURT

Bayburt, 81.910'luk nüfusuyla Türkiye'nin en az nüfusa sahip illerinden biri. Nüfusunun az olmasının yanı sıra, yüksek mutluluk oranıyla da dikkat çekiyor. %75.91 oranıyla en mutlu iller sıralamasında üçüncü sırada yerini alıyor.

Türkiye’nin en mutlu şehri belli oldu! Bu ilde yaşayanlar stres, üzüntü nedir bilmiyor...

KIRIKKALE

Listenin 4. sırasında, %75.48'lik mutluluk oranıyla Kırıkkale bulunuyor. Şehrin toplam nüfusu ise 271.92.

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