Türkiye`nin en tehlikeli yolları

Kullanıcılarına dünya genelindeki tehlikeli ve zorlu yolların tanıtımını yapan www.dangerousroads.org adlı site tarafından 2 yıl önce dünyanın en tehlikeli yolu olarak belirlenen Derebaşı Virajları, Trabzon ile Bayburt illerini en kısa mesafe olan 3 bin 500 metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerinden birbirine bağlıyor.