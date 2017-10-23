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Giriş Tarihi: 23.10.2017 14:28 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 09:29

Türkiye`nin en tehlikeli yolları

Türkiye`nin en tehlikeli yolları

Dünyanın en zorlu yolları arasında gösterilen Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı üzerindeki Derebaşı Virajları, yeni yerler keşfetmek isteyenleri ve heyecan ile macera arayanları bekliyor.

Türkiye`nin en tehlikeli yolları

Dünyanın en zorlu yollarını tanıtan bir internet sitesince "dünyanın en tehlikeli yolu" olarak seçilen Trabzon-Bayburt arasındaki dağ yamaçlarından geçen Derebaşı Virajları, macera severleri bekliyor.

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Türkiye`nin en tehlikeli yolları

Kullanıcılarına dünya genelindeki tehlikeli ve zorlu yolların tanıtımını yapan www.dangerousroads.org adlı site tarafından 2 yıl önce dünyanın en tehlikeli yolu olarak belirlenen Derebaşı Virajları, Trabzon ile Bayburt illerini en kısa mesafe olan 3 bin 500 metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerinden birbirine bağlıyor.

Türkiye`nin en tehlikeli yolları

Yaklaşık 106 kilometrelik güzergahtaki Derebaşı Virajları'nın Bolivya'da 'ölüm yolu' olarak nitelendirilen yoldan yer yer daha tehlikeli olduğu belirtiliyor.

Türkiye`nin en tehlikeli yolları

Trabzon'un Of ilçesinden başlayarak Bayburt'a kadar uzanan D915 yolunun Karaçam mevkisindeki Derebaşı Virajları bölümünde yer alan 13 keskin virajın tek seferde dönülmesi mümkün olmuyor.

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