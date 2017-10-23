Türkiye`nin en tehlikeli yolları

Dünyanın en zorlu yolları arasında gösterilen Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı üzerindeki Derebaşı Virajları, yeni yerler keşfetmek isteyenleri ve heyecan ile macera arayanları bekliyor. Dünyanın en zorlu yollarını tanıtan bir internet sitesince 'dünyanın en tehlikeli yolu' olarak seçilen Trabzon-Bayburt arasındaki dağ yamaçlarından geçen Derebaşı Virajları, macera severleri bekliyor. Kullanıcılarına dünya genelindeki tehlikeli ve zorlu yolların tanıtımını yapan www.dangerousroads.org adlı site tarafından 2 yıl önce dünyanın en tehlikeli yolu olarak belirlenen Derebaşı Virajları, Trabzon ile Bayburt illerini en kısa mesafe olan 3 bin 500 metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerinden birbirine bağlıyor. Yaklaşık 106 kilometrelik güzergahtaki Derebaşı Virajları'nın Bolivya'da 'ölüm yolu' olarak nitelendirilen yoldan yer yer daha tehlikeli olduğu belirtiliyor. Trabzon'un Of ilçesinden başlayarak Bayburt'a kadar uzanan D915 yolunun Karaçam mevkisindeki Derebaşı Virajları bölümünde yer alan 13 keskin virajın tek seferde dönülmesi mümkün olmuyor. Yol, ilk olarak 1914 yılındaki Rus işgali sırasında yöre halkı çalıştırılarak arazideki sarp kayalıklarda adeta iğne ile kuyu kazarak inşa edildi.Karadeniz sınırında yer alması nedeniyle sis, yağmur, heyelan, kar ve çığ gibi doğa olaylarının yaygın yaşandığı Derebaşı Virajları mevkisi, bu özellikleriyle dünya genelinde 'zor yol' olarak anılıyor. Bayburt-Trabzon arasındaki karayoluna kar yağışı nedeniyle yılın 6 ayı ulaşım sağlanamıyor.Yöre halkı ise her türden kara aracıyla yolu kullanmaya devam ediyor. Dedeler ve torunları, aynı amaç için yıllarca çalıştı. 8 kilometrelik yol, 132 senede yapıldı. Devasa kayalar, insan gücüyle kırılıp, onlarca tünel kazıldı. Erzincan-Sivas karayoluna bağlanan Kemaliye'nin taş yolu, şimdi turizm amaçlı kullanılıyor. Erzincan'ın Karanlık Kanyonu Kemaliye ilçesinin hemen yanıbaşında yer alıyor. Kanyon boyunca devam eden yolda irili ufaklı birçok tünel var. O tüneller, yıllarca ilçenin ulaşımı için kullanılmış. Yapımı insan gücüne dayanıyor. Dedeler ve torunları aynı yolda çalışmış.8 kilometrelik yol, 132 yılda tamamlanmış. Yolun hikayesini bilenler 'Önceleri Kemaliye'ye çok kar yağarmış. 3-4 ay bütün çevre ile irtibatı kesilirmiş. 1800'lü yıllarda o zaman ilçenin büyükleri Fırat kenarından kıyıdan bir yol açarsak orası kar tutmaz kolaylıkla Erzincan- Sivas yoluna çakarız diye düşünmüşler. ' diye anlatıyor. O düşünce hayata geçirilmiş ama uzun bir zaman almış. Sadece insan geçebilecek olan tüneller yıllar sonra da araçların geçişi için genişletilmiş. Taş yol, yıllar sonra da olsa Kemaliye'yi Erzincan-Sivas karayoluna bağlamış. Artık bu yol ulaşımdan çok turizm amaçlı kullanılıyor. D915 nolu Bayburt yolu site kullanıcıları tarafından 'Dünyanın en tehlikeli yolu' seçildi. Site kullanıcıları yolu, 'Ölüm yolu' olarak nitelendirilen Bolivya'daki yoldan daha tehlikeli olarak tanımlandı. Sitede yer alan bilgilerde, yolun 106 kilometre uzunluğunda olduğu ve 29 keskin virajdan oluştuğu belirtiliyor. 2 bin 35 metre yüksekliğindeki Soğanlı Dağı eteklerinde yer aldığı aktarılan yolun ne kadar zor bir güzergah olduğu anlatılırken... 'Bazı virajları tek seferde dönemezsiniz, yol 1916 yılında Rus askerleri tarafından yapıldı' deniliyor. Yolun kenarlarında korkuluk olmaması da site kullanıcıları tarafından dikkat çekilen bir nokta oldu. Sitede, yolun en tehlikeli bölümünün Derebaşı tesislerinin bulunduğu yer olduğu, bu bölümün de genelde kar ve tipi nedeniyle kapalı olduğu ifade edildi. Site kullanıcıları, yolun tehlike sıralamasında Bolivya'daki yolu geçtiğini sık sık belirtirken, o yolun sadece turistik amaçlı kullanıldığını, Bayburt'taki yolun ise insanlar için önemli bir güzergah olduğunu anlattılar.Dünyanın tehlikeli yollarını gezerek değerlendirme yapan site kullanıcıları, Bayburt'taki yol için 'sözler ve fotograflar ne kadar tehlikeli olduğunu anlatamaz' yorumunda bulundular. İşte 'dangerousroads' sitesine göre Türkiye'nin de en tehlike yolları... Kuş Yuvası GeçidiKarapınar - Gümüşkavak Yolu üzerindeki Kuş Yuvası Geçidi, yokuş yukarı, keskin zikzaklarla dolu ve dar bir geçittir. 1401 metre yükseklikte bir noktada yer alır. Bayburt - Of Yolu Dünyanın en zorlu yollarından biridir. Dağ eteklerindeki yüzlerce kilometre yol bariyersizdir. Sertavul GeçidiKaraman ile Mersin sınırlarında yer alan, Torosların eteklerinde seyreden 1660 metre yükseklikteki Sertavul Geçidi, tehlikeli bir dağ geçididir. Ovit Dağı GeçidiTürkiye'nin kuzeydoğusunda, Rize ile Erzurum arasında yer alan Ovit Dağı Geçidi 2640 rakımdadır. Uzungöl YoluUzungöl Yolu, Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan 1125 metre yükseklikteki bir dağ gölü yoludur. Çamlıbel GeçidiÇamlıbel Geçidi Türkiye'nin en doğu noktalarından birinde yer alan, 2640 metre yükseklikte, Artvin'deki bir geçittir. Kemaliye Taş YoluKemaliye Taş Yolu dünyanın en keskin yollarından biridir. Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bu yol, çeşitli tünelleri, bariyersiz yolları ve sert virajlarıyla dünyaca ünlü Guoliang Tünel'inden bile korkutucudur. Gezbeli GeçidiAdana'nın Tufanbeyli ilçesi üzerinden konuşlanan bu yol 1990 metre yükseklikte yer alan bir dağ yoludur. Kop Dağı GeçidiKop Geçidi Erzurum dolaylarında, 2409 rakımda yer alan bir geçittir. Aşırı yükseklik ve bölgenin sert ikliminin yanında arazinin engebesi nedeniyle de oldukça tehlikeli bir yoldur. D-687 YoluBeyşehir ve Taşağıl arasındaki 148 kilometre uzunluğundaki bu dağ yolu, 22 km süren çakıllı kısmıyla dünyadaki bisikletçiler arasında oldukça ünlüdür. Ağzıaçık Geçidi2248 metre yükseklikteki bir dağ yoludur. Yağdonduran GeçidiSivas dolaylarında, 1750 metre yüksekliğe kurulmuş bir dağ yoludur. Yolun yerleştiği coğrafya o kadar soğuktur ki, yağı bile dondurabilir esprisinden yola çıkılarak adı Yağdonduran Geçidi olmuştur. Ilgazdağı GeçidiTürkiye'nin en kuzey noktalarından birinde, Kastamonu dolaylarında yer alan bu yol 1875 metre yükseklikte bir dağ yoludur. Çukuryurt Geçidiİç Anadolu Bölgesi'de Konya üzerinde yer alan oldukça sarp bir dağ yoludur. Karasar Geçidi1950 metre yükseklikte, Sivas'ta yer alan bir dağ yoludur. Dallıkavak Geçidi2349 metre yükseklikte yer alan, oldukça sert virajlara ve sık sık buzlanan yollara sahip bir yoldur. Zigana GeçidiZigana Geçidi, Kuzey Anadolu Dağları'nda, Gümüşhane ili sınırları içerisindeki bir geçittir. Rakımı 2032 metredir. Yer yer daralan ve keskin virajları bulunan yol, özellikle kış aylarında çok tehlikeli bir hal alıyor. Gölyurt GeçidiYine Erzurum'da yer alan 2380 m rakımlı bir geçit. Gölyurt Geçidi yüksek yamaçlarda çoğu zaman bariyersiz virajlarıyla listede yerini alıyor. Geminbeli Geçidi2010 metrelik rakımı ve dar yollarıyla listeye giren Geminbeli Geçidi Sivas'ta bulunmaktadır. Eğribel Geçidi Karabel Geçidi Van'da bulunan ve Türkiye'nin en yüksek geçidi olan Karabel aynı zamanda dünyanın araç geçişi yapılabilen en yüksek 25. geçididir. Çimenli GeçidiErzurum'da yer alan Çimenli Geçidi 2335 metrede kurulmuş bir yoldur.