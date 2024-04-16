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Türkiye'nin en yaşanabilir illeri güncel listesi paylaşıldı! İlk sıradaki şehir birçok kişiyi şaşırttı! İşte o şehirler
Giriş Tarihi: 16.04.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
16:33
Türkiye'nin en yaşanabilir illeri güncel listesi paylaşıldı! İlk sıradaki şehir birçok kişiyi şaşırttı! İşte o şehirler
Türkiye'nin en yaşanabilir illeri güncel listesi paylaşıldı. Ünlü ekonomi dergisi Forbes'in belirli faktörler üzerinden hazırladığı liste oldukça dikkat çekti. İlk sıradaki şehir ise herkesi şaşırttı. Peki Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesinin ilk sırasında hangi şehir var? İşte o liste ve haberin detayları...