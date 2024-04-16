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Haberler Yaşam Türkiye'nin en yaşanabilir illeri güncel listesi paylaşıldı! İlk sıradaki şehir birçok kişiyi şaşırttı! İşte o şehirler
Giriş Tarihi: 16.04.2024 16:33 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 16:33

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri güncel listesi paylaşıldı! İlk sıradaki şehir birçok kişiyi şaşırttı! İşte o şehirler

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri güncel listesi paylaşıldı. Ünlü ekonomi dergisi Forbes'in belirli faktörler üzerinden hazırladığı liste oldukça dikkat çekti. İlk sıradaki şehir ise herkesi şaşırttı. Peki Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesinin ilk sırasında hangi şehir var? İşte o liste ve haberin detayları...

Türkiye’nin en yaşanabilir illeri güncel listesi paylaşıldı! İlk sıradaki şehir birçok kişiyi şaşırttı! İşte o şehirler

Ekonomi dergisi Forbes'in Türkiye ile ilgili yaptığı 'Yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirler' konulu araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Bu kapsamda "Türkiye'nin en yaşanabilir illeri" listesi oluşturuldu. İlk sıradaki şehir ise herkesin dikkatini çekti. Peki Türkiye'nin en yaşanabilir ili hangisi? İşte detaylar...

Türkiye’nin en yaşanabilir illeri güncel listesi paylaşıldı! İlk sıradaki şehir birçok kişiyi şaşırttı! İşte o şehirler

81- MUŞ

Genel Endeks Puanı: 29,71

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Türkiye’nin en yaşanabilir illeri güncel listesi paylaşıldı! İlk sıradaki şehir birçok kişiyi şaşırttı! İşte o şehirler

80- ŞIRNAK

Genel Endeks Puanı: 30,45

Türkiye’nin en yaşanabilir illeri güncel listesi paylaşıldı! İlk sıradaki şehir birçok kişiyi şaşırttı! İşte o şehirler

79- HAKKARİ

Genel Endeks Puanı: 30,94

Türkiye’nin en yaşanabilir illeri güncel listesi paylaşıldı! İlk sıradaki şehir birçok kişiyi şaşırttı! İşte o şehirler

78- SİİRT

Genel Endeks Puanı: 31,57

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