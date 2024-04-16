Türkiye’nin en yaşanabilir illeri güncel listesi paylaşıldı! İlk sıradaki şehir birçok kişiyi şaşırttı! İşte o şehirler

Ekonomi dergisi Forbes'in Türkiye ile ilgili yaptığı 'Yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirler' konulu araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Bu kapsamda "Türkiye'nin en yaşanabilir illeri" listesi oluşturuldu. İlk sıradaki şehir ise herkesin dikkatini çekti. Peki Türkiye'nin en yaşanabilir ili hangisi? İşte detaylar...