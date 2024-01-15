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Türkiye'nin konuştuğu 'fon vurgunu' davasında yeni gelişme: Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi!
Giriş Tarihi: 15.01.2024 17:14
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
21:32
Türkiye'nin konuştuğu 'fon vurgunu' davasında yeni gelişme: Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi!
Özel bir bankanın şube müdürü olan Seçil Erzan, aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da olduğu 21 kişiyi özel fon vaadiyle milyonlarca dolar dolandırdı. Bugün üçüncü kez hakim karşısına çıkan Seçil Erzan, savunma yaptı. Erzan, "Ben bagajın kapağını açınca para kapışılıyordu. Şimdi canımla ortadayım. Canımın bedelini ödüyorum" ifadelerini kullandı. Ara karanını açıklayan mahkeme heyeti, Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.