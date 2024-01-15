Türkiye’nin konuştuğu ’fon vurgunu’ davasında yeni gelişme: Seçil Erzan’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi!

Ben bagajın kapağı açınca para kapışılıyordu. Yalan atmanın bedelini ödüyorum. Canımla ortadayım. Canımın bedelini ödüyorum. Şubede çok fazla döviz hareketi oluyordu. Bankanın bunu fark etme ihtimali vardı. Çok özür dilerim. Mağduriyetin sebebi benim ama bu para bende değil. Ben sadece şube müdürüydüm" ifadelerini kullandı.