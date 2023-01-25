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Giriş Tarihi: 25.01.2023 16:19 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 16:19

Türkiye’nin konuştuğu ölümlü cin çıkarma seansında çarpıcı gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu olay Ankara'da meydana gelmişti. Cin çıkarma seansına götürülen 30 yaşındaki Özge Nur Tekin hayatını kaybetmişti. İstenen cezalar belli olurken; hacamat yapan sanık Sevim Özbaş'ın beraatı istendi.

Türkiye’nin konuştuğu ölümlü cin çıkarma seansında çarpıcı gelişme!

Akıllara durgunluk veren olay Ankara Keçiören'de yaşanmıştı. 30 yaşındaki Özge Nur Tekin, kurban kesimi sırasında bayıldığı gerekçesiyle kaldırıldığı Yenimahalle Onkoloji Hastanesi'nde 8 Mart 2021'de hayatını kaybetti.

Türkiye’nin konuştuğu ölümlü cin çıkarma seansında çarpıcı gelişme!

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tekin'in eşi Selçuk Tekin, psikolojik sorunları nedeniyle eşine sözde 'cinci hoca' Erdal Kaya'nın yönlendirmesi ile 'cin çıkarma seansı' düzenlediklerini ve eşinin sırtına 100 kez oklava ile vurduğunu, ardından da hacamat yaptırdıklarını söyledi.

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Türkiye’nin konuştuğu ölümlü cin çıkarma seansında çarpıcı gelişme!

Tekin, 1 gün sonra kurban kesimi sırasında fenalaşan eşini, kaldırdıkları hastanede kaybettiklerini aktardı. Alınan ifadeler doğrultusunda genç kadının eşi Selçuk Tekin, babası Cemal Efe, annesi Hatun Efe, eşinin annesi Zöhre Tekin, hacamat yapan Sevim Özbaş ile sözde 'cinci hoca' Erdal Kaya gözaltına alındı.

Türkiye’nin konuştuğu ölümlü cin çıkarma seansında çarpıcı gelişme!

Adli kontrol uygulanarak serbest bırakılan 6 kişi hakkında 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' ve 'bu suça iştirak etme' suçlarından 12 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.


Türkiye’nin konuştuğu ölümlü cin çıkarma seansında çarpıcı gelişme!

Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına sanıklar ile avukatları katıldı.

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