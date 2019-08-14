Türkiye'nin yardım eli adalar ülkesinde!

Moro Müslümanlarının kalbi olan Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde yarım asırdan uzun süredir devam eden ve yüz binlerce kişinin ölümüne neden olan iç savaş sonunda taraflar anlaşmış ve Müslüman Moro halkı özerkliğe yüzde 85'le 'evet' diyerek Özerk bir yapıya kavuşmuştu. 'Uzak Doğu'nun Filistin'i' olarak bilinen Bangsamoro'da yaklaşık 60 yıllık verilen özgürlük mücadelesinin sonunda kazanılan özerkliğin ardından ilk Kurban Bayramı kutlandı. Moro Müslümanlarının bayram coşkusuna ortak olan TDV gönüllüleri, Cotabato (bölgesel başkent) kentinde kurban kesen gönüllüler, kapı kapı kurban dağıtımı gerçekleştirdi. TDV gönüllüleri yaklaşık 12 bin aileye kurban eti dağıttı.