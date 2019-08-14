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'nin yardım eli adalar ülkesinde!

kalbi olan Bangsamoro Bölgesi'nde yarım asırdan uzun süredir devam eden ve yüz binlerce kişinin ölümüne neden olan iç savaş sonunda taraflar anlaşmış ve Müslüman Moro halkı özerkliğe yüzde 85'le 'evet' diyerek Özerk bir yapıya kavuşmuştu. ''nun 'i' olarak bilinen Bangsamoro'da yaklaşık 60 yıllık verilen özgürlük mücadelesinin sonunda kazanılan özerkliğin ardından ilk Kurban Bayramı kutlandı. Moro Müslümanlarının bayram coşkusuna ortak olan gönüllüleri, Cotabato (bölgesel başkent) kentinde kurban kesen gönüllüler, kapı kapı kurban dağıtımı gerçekleştirdi. TDV gönüllüleri yaklaşık 12 bin aileye kurban eti dağıttı.

Uğur YILDIRIM
Uğur YILDIRIM Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 14.08.2019 12:26 Güncelleme Tarihi: 14.08.2019 12:30
Türkiye'nin yardım eli adalar ülkesinde!

HAYELET ŞEHİR:MARAWİ

Dünyanın dört bir tarafında ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatan Diyanet Vakfı () da Filipinler'deki 7 bin adadan biri olan Mindanao Adası'ndaki Bangsamoro Bölgesi'nde kurban kesiminin ardından Filipinler'in hayalet şehri Marawi'de de kurban eti dağıttı. 2017'deki IŞİD kuşatmasından sonra başlayan devlet operasyonu ile yerle bir olan Marawi, savaşın son bulmasında sonra bırakıldığı gibi duruyor. Marawi şehrinden geride terk edilmiş, yıkılmış binalar ve hava saldırısıyla yıkılmış camiler kalmış.

Türkiye'nin yardım eli adalar ülkesinde!

Bir zamanlar Filipinler'in en güzel şehirlerinden biri Marawi, ordunun 154 gün süren hava saldırılarının ardından terk edildi. Şehirde yaşayan yüzbinlerce sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı. Filipinler devletinin kısmı olarak açtığı şehirde halen birçok mahalleye girmek yasak. Evlerini bırakmak zorunda kalan yüzbinlerce Müslüman Çadır kamplarda hayatına devam ediyor.

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Türkiye'nin yardım eli adalar ülkesinde!

MORO MÜSLÜMANLARININ İLK KURBAN BAYRAMI

bayram coşkusuna ortak olan gönüllüleri, Cotabato (bölgesel başkent) kentinde kurban kesen gönüllüler, kapı kapı kurban dağıtımı gerçekleştirdi. TDV gönüllüleri yaklaşık 12 bin aileye kurban eti dağıttı. kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Türk halkına teşekkür etti.

Türkiye'nin yardım eli adalar ülkesinde!

'nin Filipinler kurban programı ekip lideri olan Yahya Uyar, "Moro Müslümanlarına, Türk halkının emanetlerini ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mesafelerimiz uzak olabilir ama her zaman Türk halkının kalbinde ayrı bir yeri var" diye konuştu.

Türkiye'nin yardım eli adalar ülkesinde!

MARAWİ YENİDEN AYAĞA KALKACAK

Marawi'de 'nin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Uyar, "Savaşın ardından hayalet şehre dönen Marawi'de de kurban dağıtımı gerçekleştirdik. Marawi'den çıkan yüzbinlerce kişi çadır kamplarda çok zor durumda yaşıyor. TDV olarak burada birçok proje hayata geçirmeyi planlıyoruz. İlk olarak Mindanao Eğitim komisyonu ile görüşmeler gerçekleştirdik. Buradaki okulların yeniden ayağa kaldırmak İçin çalışmalara yapacağız" dedi.

Türkiye'nin yardım eli adalar ülkesinde!

Bu yıl 7 kıtada 20 milyon ihtiyaç sahibine ulaşan , açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olduğu Afrika'dan Afrika'dan Asya'ya, 'dan Güney Amerika'ya kadar hayırseverlerin kurban bağışlarını dağıttı.

Türkiye'nin yardım eli adalar ülkesinde!

Bu yıl da 'de 72 il, 202 ilçenin 278 kesim noktasında, yurtdışında ise 149 ülkenin 443 bölgesinde muhtaç insanlara yardım elini uzattı.

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