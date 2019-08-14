Türkiye'nin yardım eli adalar ülkesinde!

HAYELET ŞEHİR:MARAWİ

Dünyanın dört bir tarafında ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) da Filipinler'deki 7 bin adadan biri olan Mindanao Adası'ndaki Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde kurban kesiminin ardından Filipinler'in hayalet şehri Marawi'de de kurban eti dağıttı. 2017'deki IŞİD kuşatmasından sonra başlayan devlet operasyonu ile yerle bir olan Marawi, savaşın son bulmasında sonra bırakıldığı gibi duruyor. Marawi şehrinden geride terk edilmiş, yıkılmış binalar ve hava saldırısıyla yıkılmış camiler kalmış.