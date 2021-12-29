Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hatırlatma dozu olarak yerli aşı TURKOVAC'I bugün canlı yayında yaptırırken müjdeyi de verdi. Yarın itibarıyla şehir hastanelerinde yerli aşının uygulamaya geçtiğini bildiren Bakan Koca, randevu sisteminin de aktifleşeceğini duyurdu. Bu noktada yerli aşıyı yaptırmak isteyen vatandaşlar "e-Nabız ve MHRS sistemi ile TURKOVAC randevusu nasıl ve nereden alınır, yan etkisi var mı, omicrona karşı koruyucu mu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta gelen son dakika haberinde yerli aşının acil kullanım onayı aldığı açıklanmıştı. Peki, e-Nabız ve MHRS sistemi ile TURKOVAC randevu ekranı açıldı mı, randevusu nasıl ve nereden alınır, yan etkisi var mı, omicrona karşı koruyucu mu? İşte detaylar...