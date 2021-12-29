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Haberler Yaşam TURKOVAC aşısı (e-Nabız ve MHRS sistemi) randevu ekranı: TURKOVAC randevuları açıldı mı, randevusu nasıl ve nereden alınır?
Giriş Tarihi: 29.12.2021 21:39 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 21:39

TURKOVAC aşısı (e-Nabız ve MHRS sistemi) randevu ekranı: TURKOVAC randevuları açıldı mı, randevusu nasıl ve nereden alınır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hatırlatma dozu olarak yerli aşı TURKOVAC'I bugün canlı yayında yaptırırken müjdeyi de verdi. Yarın itibarıyla şehir hastanelerinde yerli aşının uygulamaya geçtiğini bildiren Bakan Koca, randevu sisteminin de aktifleşeceğini duyurdu. Bu noktada yerli aşıyı yaptırmak isteyen vatandaşlar "e-Nabız ve MHRS sistemi ile TURKOVAC randevusu nasıl ve nereden alınır, yan etkisi var mı, omicrona karşı koruyucu mu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta gelen son dakika haberinde yerli aşının acil kullanım onayı aldığı açıklanmıştı. Peki, e-Nabız ve MHRS sistemi ile TURKOVAC randevu ekranı açıldı mı, randevusu nasıl ve nereden alınır, yan etkisi var mı, omicrona karşı koruyucu mu? İşte detaylar...

TURKOVAC aşısı randevu ekranı: e-Nabız ve MHRS sistemi ile TURKOVAC randevusu nasıl ve nereden alınır?

TURKOVAC aşısı randevu ekranı bugün gelen son dakika haberiyle beraber araştırma konusu haline geldi. Bir süredir ülke çapında heyecanla beklenen yerli aşının yarından itibaren uygulanmaya başlayacağı bildirilirken Bakan Fahrettin Koca canlı yayında hatırlatma dozunu yaptırdı. Şimdi ise "e-Nabız ve MHRS sistemi ile TURKOVAC randevusu nasıl ve nereden alınır, yan etkisi var mı, omicrona karşı koruyucu mu?" soruları gündeme taşındı. Vatandaşlar yerli aşının etkilerine dair detayları da merak ediyor. Peki, e-Nabız ve MHRS sistemi ile TURKOVAC randevusu nasıl alınır, yan etkileri neler? İşte detaylar...

TURKOVAC aşısı randevu ekranı: e-Nabız ve MHRS sistemi ile TURKOVAC randevusu nasıl ve nereden alınır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bilim kurulu üyeleri, hatırlatma dozu olarak Turkovac aşısı yaptırdı. Bakan Koca, yarından itibaren vatandaşların TURKOVAC aşısı olabileceğini söyledi.

"TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ BİR AŞI GEÇMİŞİ VAR"

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Yerli aşımız TURKOVAC'ı, salgın sebebiyle hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza adıyoruz. Bu vesileyle hepsine Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin güçlü bir aşı geçmişi var. TURKOVAC, son 50 yıldan sonra hücreden başlayarak üretim safhasına kadar gelen ilk yerli aşımız oluyor. En son 1998'de verem aşısı üretilmişti.

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TURKOVAC aşısı randevu ekranı: e-Nabız ve MHRS sistemi ile TURKOVAC randevusu nasıl ve nereden alınır?

"VATANDAŞLARIMIZA TAVSİYE EDİYORUM"

Ben, özellikle 50 yıl aradan sonra tamamen yerli Türk bilim insanlarımız tarafından geliştirilen bu aşının çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bunu bekleyen bir çok vatandaşımızın olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımızın hatırlatma dozlarını da TURKOVAC ile yaptırmalarını tavsiye ediyorum.

TURKOVAC aşısı randevu ekranı: e-Nabız ve MHRS sistemi ile TURKOVAC randevusu nasıl ve nereden alınır?

"YARINDAN İTİBAREN UYGULAMA BAŞLIYOR"

Yarından itibaren bütün vatandaşlarımız özellikle şehir hastanelerinden başlamak üzere, gelecek hafta daha yoğun olacak. Ama yarından itibaren şehir hastanelerimizde uygulama başlamış olacak"

TURKOVAC aşısı randevu ekranı: e-Nabız ve MHRS sistemi ile TURKOVAC randevusu nasıl ve nereden alınır?

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu alabilmek için birden çok yöntem kullanılıyor. Dileyen vatandaşlar ALO 182 hattını arayarak aşı randevusu oluşturabilirken, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız üzerinden de aşı randevusu alınabiliyor. Aşağıdaki linke tıklayıp kişisel bilgilerinizle giriş yaptıktan sonra "Aşı Randevusu Al" butonuna tıklayıp aşı tercihinizi gerçekleştirin. Daha sonra şehir ve hastane tercihlerinizi gerçekleştirdikten sonra aşı randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS İLE AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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