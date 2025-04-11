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Haberler Yaşam TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI İLANI 2025: Türkşeker işçi alımı ne zaman, nasıl başvurulur, şartları neler?
Giriş Tarihi: 11.04.2025 06:02 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 06:02

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI İLANI 2025: Türkşeker işçi alımı ne zaman, nasıl başvurulur, şartları neler?

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), ülke genelinde 1.685 daimi işçi alımı yapacağını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamasına göre, başvurular 14 Nisan 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 18 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Adaylar, başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleştirebilecekler. Peki, başvuru şartları neler?

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI İLANI 2025: Türkşeker işçi alımı ne zaman, nasıl başvurulur, şartları neler?

Türkşeker, 100. kuruluş yılında toplam 1.685 daimi işçi alımı yapacağını açıkladı. Başvurular, 14-18 Nisan 2025 tarihleri arasında İŞKUR aracılığıyla alınacak. İşçiler, Ankara, Ağrı, Burdur, Elazığ, Eskişehir, Kars, Kastamonu, Malatya ve Yozgat illerindeki fabrikalarda istihdam edilecek. Başvuru şartları ve detayları merak eden adaylar için belli oldu! İşte, detaylar...

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI İLANI 2025: Türkşeker işçi alımı ne zaman, nasıl başvurulur, şartları neler?

TÜRKŞEKER, 1685 İŞÇİ İSTİHDAM EDECEK!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

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TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI İLANI 2025: Türkşeker işçi alımı ne zaman, nasıl başvurulur, şartları neler?

Bakan Yumaklı paylaşımında, "Anadolu'nun bereketli topraklarına bereket, gücüne güç katan Türkşeker, 100. yaşında ülke genelinde 1685 daimi işçiye istihdam kapılarını aralıyor. Milletimize ve sektörümüze hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI İLANI 2025: Türkşeker işçi alımı ne zaman, nasıl başvurulur, şartları neler?

Söz konusu işçi alımı için başvurular, 14-18 Nisan tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek.

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI İLANI 2025: Türkşeker işçi alımı ne zaman, nasıl başvurulur, şartları neler?

İşçilerin istihdam edileceği iller arasında Ankara, Ağrı, Burdur, Elazığ, Eskişehir, Kars, Kastamonu, Malatya ve Yozgat yer alıyor.