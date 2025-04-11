Haberler
Yaşam
TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI İLANI 2025: Türkşeker işçi alımı ne zaman, nasıl başvurulur, şartları neler?
Giriş Tarihi: 11.04.2025 06:02
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025
06:02
TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI İLANI 2025: Türkşeker işçi alımı ne zaman, nasıl başvurulur, şartları neler?
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), ülke genelinde 1.685 daimi işçi alımı yapacağını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamasına göre, başvurular 14 Nisan 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 18 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Adaylar, başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleştirebilecekler. Peki, başvuru şartları neler?