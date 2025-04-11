TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI İLANI 2025: Türkşeker işçi alımı ne zaman, nasıl başvurulur, şartları neler?

Türkşeker, 100. kuruluş yılında toplam 1.685 daimi işçi alımı yapacağını açıkladı. Başvurular, 14-18 Nisan 2025 tarihleri arasında İŞKUR aracılığıyla alınacak. İşçiler, Ankara, Ağrı, Burdur, Elazığ, Eskişehir, Kars, Kastamonu, Malatya ve Yozgat illerindeki fabrikalarda istihdam edilecek. Başvuru şartları ve detayları merak eden adaylar için belli oldu! İşte, detaylar...