TÜRKŞEKER daimi işçi alımı yapacak! Türkşeker personel alımı ne zaman, başvuru şartlerı neler?

TÜRKŞEKER'e daimi işçi alımı yapılacağı açıklandı. Çeşitli kadrolarda istihdam sağlanacak bu alımla ilgili başvuru tarihleri, şartları ve izlenecek adımlar merak ediliyor. Peki, TÜRKŞEKER iş başvurusu nasıl yapılır, kimler başvuru yapabilir? İşte detaylar...