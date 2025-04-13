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TÜRKŞEKER daimi işçi alımı yapacak! Türkşeker personel alımı ne zaman, başvuru şartlerı neler?
Giriş Tarihi: 13.04.2025 01:09
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025
01:12
TÜRKŞEKER daimi işçi alımı yapacak! Türkşeker personel alımı ne zaman, başvuru şartlerı neler?
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER), daimi işçi alımıyla ilgili ilanını yayımladı. İş arayan birçok kişi, TÜRKŞEKER bünyesinde çalışmak için başvuru şartlarını ve başvuru sürecini araştırmaya başladı. İşte, başvuruların nasıl ve nereden yapılacağına dair tüm detaylar…