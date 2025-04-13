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Giriş Tarihi: 13.04.2025 01:09 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 01:12

TÜRKŞEKER daimi işçi alımı yapacak! Türkşeker personel alımı ne zaman, başvuru şartlerı neler?

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER), daimi işçi alımıyla ilgili ilanını yayımladı. İş arayan birçok kişi, TÜRKŞEKER bünyesinde çalışmak için başvuru şartlarını ve başvuru sürecini araştırmaya başladı. İşte, başvuruların nasıl ve nereden yapılacağına dair tüm detaylar…

TÜRKŞEKER daimi işçi alımı yapacak! Türkşeker personel alımı ne zaman, başvuru şartlerı neler?

TÜRKŞEKER'e daimi işçi alımı yapılacağı açıklandı. Çeşitli kadrolarda istihdam sağlanacak bu alımla ilgili başvuru tarihleri, şartları ve izlenecek adımlar merak ediliyor. Peki, TÜRKŞEKER iş başvurusu nasıl yapılır, kimler başvuru yapabilir? İşte detaylar...

TÜRKŞEKER daimi işçi alımı yapacak! Türkşeker personel alımı ne zaman, başvuru şartlerı neler?

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Söz konusu işçi alımı için başvurular, 14-18 Nisan tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek.

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TÜRKŞEKER daimi işçi alımı yapacak! Türkşeker personel alımı ne zaman, başvuru şartlerı neler?

İŞÇİ ALIMI YAPILACAK İLLER

İşçilerin istihdam edileceği iller arasında Ankara, Ağrı, Burdur, Elazığ, Eskişehir, Kars, Kastamonu, Malatya ve Yozgat yer alıyor.

TÜRKŞEKER daimi işçi alımı yapacak! Türkşeker personel alımı ne zaman, başvuru şartlerı neler?
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TÜRKŞEKER daimi işçi alımı yapacak! Türkşeker personel alımı ne zaman, başvuru şartlerı neler?