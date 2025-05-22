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TÜRKŞEKER KURA ÇEKİM TARİHLERİ 2025 || Türkşeker işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 22.05.2025 08:29
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
08:29
TÜRKŞEKER KURA ÇEKİM TARİHLERİ 2025 || Türkşeker işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), çeşitli tesislerinde görevlendirilmek üzere 1685 sürekli işçi alımı yapacak. Farklı lokasyonlar için açılan pozisyonlara başvurular tamamlandı. 18 Nisan'da sona eren başvuru sürecinin ardından, kura çekim tarihi büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Türkşeker işçi alımı kura sonuçları ne zaman ve hangi tarihte ilan edilecek?