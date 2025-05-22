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Haberler Yaşam TÜRKŞEKER KURA ÇEKİM TARİHLERİ 2025 || Türkşeker işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 22.05.2025 08:29 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 08:29

TÜRKŞEKER KURA ÇEKİM TARİHLERİ 2025 || Türkşeker işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), çeşitli tesislerinde görevlendirilmek üzere 1685 sürekli işçi alımı yapacak. Farklı lokasyonlar için açılan pozisyonlara başvurular tamamlandı. 18 Nisan'da sona eren başvuru sürecinin ardından, kura çekim tarihi büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Türkşeker işçi alımı kura sonuçları ne zaman ve hangi tarihte ilan edilecek?

TÜRKŞEKER KURA ÇEKİM TARİHLERİ 2025 || Türkşeker işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Türkşeker Fabrikaları çatısı altında çalışacak 1685 işçi için başvurular sona erdi. Başvuru döneminin tamamlanmasının ardından adaylar, noter denetiminde yapılacak kura çekimi tarihini yakından takip ediyor. Peki, Türkşeker işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

TÜRKŞEKER KURA ÇEKİM TARİHLERİ 2025 || Türkşeker işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

TÜRKEŞER İŞÇİ ALIM KURASI NE ZAMAN?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından duyurulan işçi alım ilanlarında, başvuru sayısı açık pozisyonların dört katını aştı. Bu nedenle, 29 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 10:00'da noter gözetiminde dijital kura sistemiyle, açık iş sayısının dört katı kadar aday belirlenecek.

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TÜRKŞEKER KURA ÇEKİM TARİHLERİ 2025 || Türkşeker işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

KURA DUYURUSU YAYIMLANDI!

Sürece ilişkin yeni bir duyuru paylaşan Türşeker, yayımlanan ilanda; "Bununla birlikte işçi alımı ilanlarından açık iş sayısının dört katından az başvuru yapılan ilanların adayları ise ilgili Yönetmelik hükümleri gereğince kuraya tabi tutulmayacaktır.

Kura tarihi, yeri, olası değişiklikler ve kura sonucu oluşan aday listeleri ile Sözlü ve Uygulama sınav tarihleri Kurumumuz www.turkseker.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir İşbu işçi alımı ilanlarına yapılacak başvurular sonrasında adaylara yapılacak tüm duyurular ve her türlü değişiklikler Kurumumuz www.turkseker.gov.tr internet sitesinden yapılacak olup duyurular tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacak, talep şartlarını taşımayan adayların başvuruları ilan, kura, belge kontrol, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir." ifadelerine yer verdi.

TÜRKŞEKER KURA ÇEKİM TARİHLERİ 2025 || Türkşeker işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

TÜRKŞEKER 1685 DAİMİ İŞÇİ ALIMI YAPILACAK İLLER
Ağrı:73
Ankara:196
Burdur:130
Elazığ:45
Erciş:79
Ereğli:158
Eskişehir:148
Ilgın:132
Kars:56
Kastamonu:101
Malatya:83
Susurluk:121
Uşak:115
Yozgat:129
Şeker Enstitüsü:20
Ankara Makine:16
Eskişehir Makine:31
Turhal Makine:11
Afyon İmalat:13
EMAF:28

TÜRKŞEKER KURA ÇEKİM TARİHLERİ 2025 || Türkşeker işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?