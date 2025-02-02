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TUS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2025 TUS-1 başvuru ve sınav tarihi
Giriş Tarihi: 02.02.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025
12:01
TUS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2025 TUS-1 başvuru ve sınav tarihi
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı için hazırlıklarını sürdüren doktorlar; TUS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak sorularıyla araştırmaları hızlandırdı. Uzman doktor olma yolundaki adımlardan biri olan 2025-TUS/1 için geri sayım başlarken sınav başvuru tarihi de ÖSYM takvimi ile netlik kazandı. İşte 2025 TUS-1 başvuru ve sınav tarihi…