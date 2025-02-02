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Giriş Tarihi: 02.02.2025 11:58 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 12:01

TUS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2025 TUS-1 başvuru ve sınav tarihi

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı için hazırlıklarını sürdüren doktorlar; TUS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak sorularıyla araştırmaları hızlandırdı. Uzman doktor olma yolundaki adımlardan biri olan 2025-TUS/1 için geri sayım başlarken sınav başvuru tarihi de ÖSYM takvimi ile netlik kazandı. İşte 2025 TUS-1 başvuru ve sınav tarihi…

TUS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2025 TUS-1 başvuru ve sınav tarihi

Tıp eğitimini tamamlayıp uzmanlığını almak için sınava hazırlanan doktorlar, TUS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak sorusuyla araştırma yapıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınav hakkında detaylar 2025 yılı sınav takvimi ile belli oldu. İşte 2025 TUS-1 başvuru ve sınav tarihi hakkında ayrıntılar.

TUS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2025 TUS-1 başvuru ve sınav tarihi

2025 TUS/1 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi sonrasında TUS 1. dönem başvuru tarihleri belli oldu.

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TUS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2025 TUS-1 başvuru ve sınav tarihi

Buna göre; Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS/1) başvuruları 4-12 Şubat 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvuruların saat 10.00'da başlaması bekleniyor.

Başvuru işlemleri ais.osym.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek.

TUS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2025 TUS-1 başvuru ve sınav tarihi

2025 TUS SINAV TARİHİ

2025 TUS 1. dönem sınavı, 23 Mart 2025 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçları ise 18 Nisan 2025 tarihinde ilan edilecek.

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