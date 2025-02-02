TUS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2025 TUS-1 başvuru ve sınav tarihi

Tıp eğitimini tamamlayıp uzmanlığını almak için sınava hazırlanan doktorlar, TUS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak sorusuyla araştırma yapıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınav hakkında detaylar 2025 yılı sınav takvimi ile belli oldu. İşte 2025 TUS-1 başvuru ve sınav tarihi hakkında ayrıntılar.