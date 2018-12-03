Tüylerinizi diken diken edecek fotoğraflar

Dünyada yaşanan ilginç anların o an ki görüntüleri objektiflere yansıdı. Ortaya ilginç kareler çıktı. Sınırı geçmeden Meksika'daki yangını söndüren Amerikan itfaiyecileri. Büsingen İsviçre toprakları içinde bulunan, ancak Almanya'ya ait bir kasabadır. İsviçre'de bulunan bir Alman şehridir ve kasaba ekonomisi İsviçre tarafından yönetilmektedir.Para birimi olarak İsviçre Frangı kullanıyorlar. Biri İsviçre'den diğeri Almanya'dan iki posta ve iki telefon kodu bulunmaktadır. Çocugunu sırtına bağlayarak ameliyata giren doktor. Kenya'da yarısı yenmiş bir zebra Titanic'in lüks yemek salonu. Eyfel Kulesi'nin çelik kirişleri zirveye doğru uzanırken, 1888. Hiroşima'daki nükleer patlamanın ardından bir insan silueti.