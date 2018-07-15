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'nde kırmızı beyaz şölen

Giriş Tarihi: 15.07.2018 12:30 Güncelleme Tarihi: 15.07.2018 12:31
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'nde kırmızı beyaz şölen
Tuz Gölü'nde kırmızı beyaz şölen

Kışın buz mavisi, yazın beyaz rengiyle dikkati çeken 'nde, bugünlerde bir alg türü olan "dunaliella salina"lar nedeniyle adeta kırmızı beyaz şölen yaşanıyor.

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'nde kırmızı beyaz şölen
Tuz Gölü'nde kırmızı beyaz şölen

Algların besin zincirinde önem bir yeri olması nedeniyle , dünyada flamingoların kuluçkaya yattığı en önemli sulak alanlardan birisi durumunda.

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'nde kırmızı beyaz şölen
Tuz Gölü'nde kırmızı beyaz şölen

Yusuf Sinan Doğan, 'nün, kış mevsiminde buz mavisi rengi, yaz mevsiminde ise tuzla kaplandığı için beyaz görüntüsüyle ziyaretçilerin ilgisini çektiğini söyledi.

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'nde kırmızı beyaz şölen
Tuz Gölü'nde kırmızı beyaz şölen

Türkiye'nin ikinci büyük gölü 'nün bugünlerde dünyada nadir görülen büyüleyici bir görüntüye kavuştuğunu belirten Doğan, "Tuz Gölü'nde yılın belli aylarında maviden kırmızıya doğru bir renk değişimi yaşanırken, bunun temel sebebi dunaliella salina dediğimiz bir tür su yosunundan kaynaklanmaktadır.

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'nde kırmızı beyaz şölen
Tuz Gölü'nde kırmızı beyaz şölen

Bu su yosunu flamingoların besin zinciri içerisinde bulunduğundan dolayı bu bölgeler flamingolara da ev sahipliği yapmaktadır." dedi.

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'nde kırmızı beyaz şölen
Tuz Gölü'nde kırmızı beyaz şölen
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'nde kırmızı beyaz şölen
Tuz Gölü'nde kırmızı beyaz şölen
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