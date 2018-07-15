Tuz Gölü'nde kırmızı beyaz şölen

Türkiye'nin ikinci büyük gölü Tuz Gölü'nün bugünlerde dünyada nadir görülen büyüleyici bir görüntüye kavuştuğunu belirten Doğan, "Tuz Gölü'nde yılın belli aylarında maviden kırmızıya doğru bir renk değişimi yaşanırken, bunun temel sebebi dunaliella salina dediğimiz bir tür su yosunundan kaynaklanmaktadır.