Tuz Gölü'nde kırmızı beyaz şölen

Kışın buz mavisi, yazın beyaz rengiyle dikkati çeken Tuz Gölü'nde, bugünlerde bir alg türü olan 'dunaliella salina'lar nedeniyle adeta kırmızı beyaz şölen yaşanıyor. Algların besin zincirinde önem bir yeri olması nedeniyle Tuz Gölü, dünyada flamingoların kuluçkaya yattığı en önemli sulak alanlardan birisi durumunda. Yusuf Sinan Doğan, Tuz Gölü'nün, kış mevsiminde buz mavisi rengi, yaz mevsiminde ise tuzla kaplandığı için beyaz görüntüsüyle ziyaretçilerin ilgisini çektiğini söyledi. Türkiye'nin ikinci büyük gölü Tuz Gölü'nün bugünlerde dünyada nadir görülen büyüleyici bir görüntüye kavuştuğunu belirten Doğan, 'Tuz Gölü'nde yılın belli aylarında maviden kırmızıya doğru bir renk değişimi yaşanırken, bunun temel sebebi dunaliella salina dediğimiz bir tür su yosunundan kaynaklanmaktadır. Bu su yosunu flamingoların besin zinciri içerisinde bulunduğundan dolayı bu bölgeler flamingolara da ev sahipliği yapmaktadır.' dedi.