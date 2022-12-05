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Haberler Yaşam Tuzla TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 20 bin sosyal konut Tuzla İstanbul TOKİ kura sonuçları çekiliş tarihi
Giriş Tarihi: 05.12.2022 16:49 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 16:49

Tuzla TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 20 bin sosyal konut Tuzla İstanbul TOKİ kura sonuçları çekiliş tarihi

TOKİ sosyal konut projesi kuraları il il çekilmeye devam ediyor. 2022 TOKİ İstanbul kura çekimi başvuruların bitiminden bu yana en çok sorgulananlar arasında yerini aldı. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri ve Tuzla ilçelerinde inşa edilecek konutlardan 20 bin tanesi Tuzla'da olacak. Konuyla ilgili Tuzla TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte soruları yanıt arıyor. Bakan Murat Kurum tarafından 2023 Mart ayına kadar süreceği açıklanan İlk Evim kurası İstanbul için sorgulanıyor. Peki, Tuzla TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte, TOKİ Tuzla kura sonuçları hakkında merak edilenler…

Tuzla TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 20 bin sosyal konut Tuzla İstanbul TOKİ kura sonuçları çekiliş tarihi

Tuzla TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi şimdiden sorgulanmaya başladı. İstanbul kura çekimi ile belli olacak Tuzla 20 bin konut başvuru sonuçları için heyecan dorukta. "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kapsamında 81 ilde sosyal konutlar hak sahiplerini bulmaya başladı. Tuzla TOKİ kura çekimi tarihi gündemdeki yerini aldı. Peki, Tuzla TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, TOKİ İstanbul kuraları hakkında merak edilenler…

Tuzla TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 20 bin sosyal konut Tuzla İstanbul TOKİ kura sonuçları çekiliş tarihi

TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

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Tuzla TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 20 bin sosyal konut Tuzla İstanbul TOKİ kura sonuçları çekiliş tarihi

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il devam ediyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura tarihleri belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

Tuzla TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 20 bin sosyal konut Tuzla İstanbul TOKİ kura sonuçları çekiliş tarihi

TUZLA 20 BİN KONUT KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Tuzla sosyal konut kuraları da İstanbul TOKİ kura tarihlerinin açıklanması ardından netlik kazanacak.

Tuzla TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 20 bin sosyal konut Tuzla İstanbul TOKİ kura sonuçları çekiliş tarihi

2022 TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

TOKİ kura çekimi sonuçları için:

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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