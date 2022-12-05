Haberler Yaşam Tuzla TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 20 bin sosyal konut Tuzla İstanbul TOKİ kura sonuçları çekiliş tarihi

Giriş Tarihi: 05.12.2022 16:49 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 16:49

Tuzla TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 20 bin sosyal konut Tuzla İstanbul TOKİ kura sonuçları çekiliş tarihi

TOKİ sosyal konut projesi kuraları il il çekilmeye devam ediyor. 2022 TOKİ İstanbul kura çekimi başvuruların bitiminden bu yana en çok sorgulananlar arasında yerini aldı. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri ve Tuzla ilçelerinde inşa edilecek konutlardan 20 bin tanesi Tuzla'da olacak. Konuyla ilgili Tuzla TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte soruları yanıt arıyor. Bakan Murat Kurum tarafından 2023 Mart ayına kadar süreceği açıklanan İlk Evim kurası İstanbul için sorgulanıyor. Peki, Tuzla TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte, TOKİ Tuzla kura sonuçları hakkında merak edilenler…