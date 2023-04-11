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Haberler Yaşam TV YAYIN AKIŞI: 11 Nisan Bugün TV’de neler var? İşte Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT1 tv yayın akışı
Giriş Tarihi: 11.04.2023 16:47 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 16:47

TV YAYIN AKIŞI: 11 Nisan Bugün TV’de neler var? İşte Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT1 tv yayın akışı

Tv yayın akışı ile ilgili sorgulamalar başladı. Sabah programlarından öğlen kuşağına, haberlerden dizilerin yeni bölümleri ve sürükleyici filmlere kadar pek çok yayın bugün içerisinde izleyenleri ile buluşacak. İşte Tv yayın akışı 11 Nisan 2023

TV YAYIN AKIŞI: 11 Nisan Bugün TV’de neler var? İşte Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT1 tv yayın akışı

Bugün ekrana gelecek olan yapımlar TV yayın akışı listesinde yer aldı. Salı akşamı dizi, film, yarışma programı izleyiciyle buluşacak. İzleyiciler takip ettikleri kanalların yayın akışlarına dikkat kesilirken bugünkü diziler ve saatleri hakkında da bilgi sahibi olmak istiyor. Peki 11 Nisan bugün Star TV, Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı listesinde neler var? İşte tv yayın akışları

TV YAYIN AKIŞI: 11 Nisan Bugün TV’de neler var? İşte Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT1 tv yayın akışı

SHOW TV

18:45 Show Ana Haber
20:00 Aile
00:15 Güzel Günler
02:45 Aile

ATV

18:45 atv Ana Haber
19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:10 Ben Bu Cihana Sığmazam
00:20 Ateş Kuşları

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TV YAYIN AKIŞI: 11 Nisan Bugün TV’de neler var? İşte Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT1 tv yayın akışı

KANAL D

18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Veda Mektubu
03:15 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

STAR TV

20:00 Gecenin Ucunda
23:30 Yüz Yıllık Mucize
02:00 Toprak İle Fidan

TV YAYIN AKIŞI: 11 Nisan Bugün TV’de neler var? İşte Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT1 tv yayın akışı
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TV YAYIN AKIŞI: 11 Nisan Bugün TV’de neler var? İşte Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT1 tv yayın akışı
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