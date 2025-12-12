Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 12.12.2025 15:58

TV YAYIN AKIŞI 12 ARALIK || Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte kanalların yayın akışı

12 Aralık 2025 Cuma gününe ait TV yayın akışı araştırmaları hız kazandı. Güne sabah programlarıyla başlayan kanallar, akşam saatlerinde iddialı yapımlarını ekrana taşımaya hazırlanıyor. İzleyiciler ise bugün hangi kanalda hangi programın yayınlanacağını merak ediyor. İşte 12 Aralık 2025 tarihli güncel TV yayın listesi…

12 Aralık 2025 Cuma gününün TV programları belli oldu. İzleyiciler gün boyu ekrana gelecek dizi, film, yarışma ve haber bültenlerini şimdiden merak ederken, kanallar güncel yayın akışlarını duyurdu. Peki bugün televizyonda neler var? İşte 12 Aralık Cuma gününe ait TV yayın akışı

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:00 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Taşıyıcı

21:50 Son Üç Gün

00:20 Son Üç Gün

02:30 Kardeşlerim

05:00 Aldatmak

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Eşref Rüya

02:30 Siyah Beyaz Aşk

04:30 Üç Kız Kardeş

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:15 Bu Sabah

10:00 Sandık Kokusu

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Rüya Gibi

02:30 Veliaht

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:33 İstiklal Marşı

05:35 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:25 Kalk Gidelim

09:20 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:40 Kasaba Doktoru

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Taşacak Bu Deniz

02:30 Seksenler

03:10 Kasaba Doktoru

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Öyle Olsun

21:45 Sahipsizler

01:00 Kral Kaybederse

03:30 Hanım Köylü

05:00 Söz

06:00 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Gel Konuşalım

12:30 Zahide Yetiş'le Sence?

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım