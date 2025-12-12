TV YAYIN AKIŞI 12 ARALIK || Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte kanalların yayın akışı

12 Aralık 2025 Cuma gününün TV programları belli oldu. İzleyiciler gün boyu ekrana gelecek dizi, film, yarışma ve haber bültenlerini şimdiden merak ederken, kanallar güncel yayın akışlarını duyurdu. Peki bugün televizyonda neler var? İşte 12 Aralık Cuma gününe ait TV yayın akışı…