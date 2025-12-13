Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TV YAYIN AKIŞI 13 ARALIK 2025 | Bu akşam televizyonda neler var? İşte kanalların güncel yayın akışı
Giriş Tarihi: 13.12.2025 16:27

TV YAYIN AKIŞI 13 ARALIK 2025 | Bu akşam televizyonda neler var? İşte kanalların güncel yayın akışı

Ulusal kanalların 13 Aralık 2025 Cumartesi gününe ait TV yayın akışı listeleri belli oldu. Gün boyu ekrana gelecek dizi, film, yarışma ve programlar izleyicilerin gündeminde yer aldı. Hafta sonunu televizyon başında geçirmek isteyenler için "Bugün televizyonda ne var?" sorusunun yanıtı netleşti. İşte detaylar...

13 Aralık 2025 Cumartesi günü televizyon ekranlarında izleyicileri dopdolu bir yayın akışı bekliyor. Ulusal kanallar, günün program listelerini paylaşırken hangi yapımın saat kaçta ekrana geleceği de belli oldu. İşte kanal kanal Cumartesi TV yayın akışı

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Gözleri KaraDeniz

13:20 Kuruluş Orhan

14:45 Top Gun: Maverick

17:00 Taşıyıcı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Vanguard

22:20 Son Görüldüğü Yer

00:20 Son Görüldüğü Yer

02:20 Kardeşlerim

05:00 Aldatmak

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Eşref Rüya

16:15 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Güller ve Günahlar

00:15 Arka Sokaklar

02:45 Siyah Beyaz Aşk

04:00 Müzik Arası

05:15 Üç Kız Kardeş

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Keloğlan

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 İyi Aile Çocuğu

15:30 Veliaht

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

02:15 Rüya Gibi

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:15 Hayat Bazen Tatlıdır

10:45 Sahipsizler

14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15:30 Kral Kaybederse

19:00 Star Haber

20:00 Örümcek Adam Evden Uzaktan

22:30 Örümcek Adam Evden Uzaktan

00:45 Sahipsizler

04:00 Yüksek Sosyete

05:00 Kiralık Aşk

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:23 İstiklal Marşı

05:25 Yedi Numara

06:10 Ege'nin Hamsisi

08:40 Kod Adı Kırlangıç

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:30 Taşacak Bu Deniz

14:35 Cennetin Çocukları

17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:50 Teşkilat

04:20 Lingo Türkiye

05:25 Hayallerinin Peşinde

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

08:00 Oynat Bakalım

08:45 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

17:30 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Gazete Magazin

04:00 Oynat Bakalım

05:15 Gençlik Rüzgarı