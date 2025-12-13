Haberler
Yaşam
TV YAYIN AKIŞI 13 ARALIK 2025 | Bu akşam televizyonda neler var? İşte kanalların güncel yayın akışı
Giriş Tarihi: 13.12.2025 16:27
TV YAYIN AKIŞI 13 ARALIK 2025 | Bu akşam televizyonda neler var? İşte kanalların güncel yayın akışı
Ulusal kanalların 13 Aralık 2025 Cumartesi gününe ait TV yayın akışı listeleri belli oldu. Gün boyu ekrana gelecek dizi, film, yarışma ve programlar izleyicilerin gündeminde yer aldı. Hafta sonunu televizyon başında geçirmek isteyenler için "Bugün televizyonda ne var?" sorusunun yanıtı netleşti. İşte detaylar...